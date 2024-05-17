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Амигрен капсулы 50 мг блистер в коробке, №10 - Одесса (622857) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (5)
230,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (5)
307,87
Экономия: -14,65 грн
293,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
350,73
Экономия: -71,31 грн
279,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
326,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
357,27
Экономия: -77,85 грн
279,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
308,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
326,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
308,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (19)
322,81
Экономия: -15,81 грн
307,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
340,05
Экономия: -60,63 грн
279,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
308,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
367,96
Экономия: -61,11 грн
306,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
320,29
Экономия: -24,93 грн
295,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
278,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
295,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (4)
333,86
Экономия: -94,43 грн
239,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (5)
335,40
Экономия: -91,08 грн
244,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
298,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
266,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
308,20 грн