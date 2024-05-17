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Амигрен капсулы 100 мг блистер в коробке, №3 - Одесса (99879) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
251,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
213,21
Экономия: -10,14 грн
203,07 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
243,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
242,64
Экономия: -88,83 грн
153,81 грн
Бажаемо здоровья
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Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
189,82 грн
Аптека низких цен
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Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
220,17
Экономия: -66,36 грн
153,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
207,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
203,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
207,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (9)
193,30
Экономия: -9,47 грн
183,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
207,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
207,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
207,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
198,15
Экономия: -19,90 грн
178,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
191,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (3)
179,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
232,61
Экономия: -30,88 грн
201,73 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
306,80
Экономия: -94,00 грн
212,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
186,02
Экономия: -21,25 грн
164,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (3)
189,50 грн