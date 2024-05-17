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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер, №1 - Одесса (79697) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
36,82
Экономия: -5,38 грн
31,44 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
27,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
34,43
Экономия: -5,50 грн
28,93 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
33,30 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
30,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
32,70
Экономия: -3,77 грн
28,93 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
33,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
43,20
Экономия: -14,40 грн
28,80 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (2)
31,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 19
Всего: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: упаковка (2)
33,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (5)
33,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (6)
36,80
Экономия: -7,87 грн
28,93 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
35,45
Экономия: -1,06 грн
34,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
32,40
Экономия: -3,47 грн
28,93 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
33,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
26,63 грн