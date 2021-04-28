ПОВИДОН-ЙОД* (POVIDONUM-IODUM*) Действующее вещество
при соприкосновении с кожей или слизистой оболочкой из комплекса высвобождается ионизированный йод, оказывающий выраженное антисептическое действие вследствие своей высокой окислительной способности. Благодаря этому повидон-йод обладает выраженным бактерицидным, фунгицидным, спороцидным, избирательным противовирусным эффектом, активен в отношении простейших.
р-р для наружного применения: обработка кожи и слизистых оболочек до и после хирургического вмешательства, медицинского исследования (забор крови, пункция, биопсия и т.д.), для до- и послеоперационной обработки рук медицинского персонала, гигиенической обработки рук при уходе за пациентами с инфекционными заболеваниями, для обработки ран, при бактериальной и грибковой инфекции;
мазь: инфицированные поражения кожи (ожоги, раны, ссадины, трофические язвы, пролежни, суперинфекционный дерматит и т.д.), а также для профилактики инфицирования ран;
вагинальные суппозитории: кольпит, вызванный смешанной микрофлорой, острый и хронический неспецифический вагинит, трихомониаз, грибковое поражение влагалища;
пессарии: острые и хронические вагиниты, вызванные смешанной инфекцией или неспецифической инфекцией, инфекции, вызванные Trihomonas vaginalis, а також грибковые инфекции (Candida albicans), особенно после лечения антибиотиками или стероидами.
р-р можно использовать в концентрированном виде (без разведения), а также в виде 10% (1:10) или 1% (1:100) водного р-ра:
для дезинфекции участков здоровой кожи перед инъекцией, пункцией, биопсией, а также перед операцией р-р применяют в концентрированном виде с экспозицией не менее 1–2 мин;
при обработке асептических ран, ожоговой поверхности, дезинфекции слизистых оболочек, бактериальных и грибковых поражениях кожи применяют 10% (1:10) водный р-р;
для гигиенической обработки кожи больного перед операцией применяют 1% (1:100) водный р-р. Наиболее целесообразно обрабатывать кожу разведенным р-ром и после 2-минутной экспозиции смыть теплой водой. Разведение р-ра необходимо проводить непосредственно перед применением. Разведенный р-р не подлежит хранению.
Мазь наносят на поврежденные участки кожи тонким слоем несколько раз в сутки.
Вагинальные суппозитории: в течение 14 дней вечером перед сном вводят глубоко во влагалище по 1 суппозиторию. В зависимости от характера инфекции возможно применение 2 раза в сутки или в течение более длительного времени.
Пессарии. 1 пессарий вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Препарат следует применять ежедневно (даже во время менструации). Курс лечения обычно составляет 7 дней.
повышенная чувствительность к йоду, гипертиреоз, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, герпетиформный дерматит Дюринга, период перед терапией радиоактивным йодом. Не назначают детям грудного возраста, а также женщинам с 3-го месяца беременности и в период кормления грудью; применение в этих случаях может быть только строго обоснованным и проводить его следует под контролем врача.
в случаях повышенной чувствительности к йоду может появиться местное раздражение.
в случаях латентного гипертиреоза и при других заболеваниях щитовидной железы (особенно у больных пожилого возраста) можно применять только под контролем врача.
Темно-коричневый цвет р-ра указывает на его эффективность. Обесцвечивание сопровождается ослаблением антибактериального действия. Распад действующего вещества в р-ре происходит под влиянием света и температуры выше 40 °C. Р-р обладает противомикробным действием при pH 2,0–7,0.
не применять одновременно с дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть, мазями, в состав которых входят ферменты, или с бензойной настойкой; р-р несовместим с окислителями, солями щелочей и веществами с кислой реакцией.