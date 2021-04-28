р-р можно использовать в концентрированном виде (без разведения), а также в виде 10% (1:10) или 1% (1:100) водного р-ра:

для дезинфекции участков здоровой кожи перед инъекцией, пункцией, биопсией, а также перед операцией р-р применяют в концентрированном виде с экспозицией не менее 1–2 мин;

при обработке асептических ран, ожоговой поверхности, дезинфекции слизистых оболочек, бактериальных и грибковых поражениях кожи применяют 10% (1:10) водный р-р;

для гигиенической обработки кожи больного перед операцией применяют 1% (1:100) водный р-р. Наиболее целесообразно обрабатывать кожу разведенным р-ром и после 2-минутной экспозиции смыть теплой водой. Разведение р-ра необходимо проводить непосредственно перед применением. Разведенный р-р не подлежит хранению.

Мазь наносят на поврежденные участки кожи тонким слоем несколько раз в сутки.

Вагинальные суппозитории: в течение 14 дней вечером перед сном вводят глубоко во влагалище по 1 суппозиторию. В зависимости от характера инфекции возможно применение 2 раза в сутки или в течение более длительного времени.

Пессарии. 1 пессарий вводят глубоко во влагалище вечером перед сном. Препарат следует применять ежедневно (даже во время менструации). Курс лечения обычно составляет 7 дней.