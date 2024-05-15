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Бетадин® суппозитории вагинальные 200 мг блистер, №7 - Днепр (Днепропетровск) (69582) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
196,51
Экономия: -18,77 грн
177,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
188,33
Экономия: -10,59 грн
177,74 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
223,90
Экономия: -62,70 грн
161,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
194,24
Экономия: -17,01 грн
177,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
184,66
Экономия: -10,40 грн
174,26 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
190,27
Экономия: -20,41 грн
169,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
198,31
Экономия: -24,05 грн
174,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
153,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
197,55
Экономия: -23,29 грн
174,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
190,61
Экономия: -21,94 грн
168,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
187,96
Экономия: -26,40 грн
161,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
190,28
Экономия: -26,79 грн
163,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
149,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
194,22
Экономия: -35,43 грн
158,79 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
196,46
Экономия: -18,57 грн
177,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
180,85
Экономия: -12,03 грн
168,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
194,70
Экономия: -25,10 грн
169,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
187,68
Экономия: -17,64 грн
170,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
181,87
Экономия: -11,87 грн
170,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
186,17
Экономия: -16,13 грн
170,04 грн