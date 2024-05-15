Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВААНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАПрепараты йодаПовидон-йодБетадин®Цены в аптеках

Бетадин® мазь 10 % туба 20 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (11584) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
165,70
Экономия: -24,30 грн
141,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
160,34
Экономия: -18,94 грн
141,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
149,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
197,70
Экономия: -57,00 грн
140,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
163,71
Экономия: -12,70 грн
151,01 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (5)
153,30
Экономия: -4,10 грн
149,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
153,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
153,99
Экономия: -12,97 грн
141,02 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
202,30
Экономия: -53,10 грн
149,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
152,60
Экономия: -3,40 грн
149,20 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
157,67
Экономия: -18,75 грн
138,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
144,83 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
160,82
Экономия: -24,06 грн
136,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
171,32
Экономия: -31,48 грн
139,84 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
154,50
Экономия: -13,48 грн
141,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
165,44
Экономия: -26,52 грн
138,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
138,17 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
152,20
Экономия: -3,00 грн
149,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
168,21
Экономия: -29,29 грн
138,92 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
157,86
Экономия: -20,47 грн
137,39 грн