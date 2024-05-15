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Бетадин® раствор для наружного и местного применения 10 % флакон с капельницей 30 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (11581) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 297 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (12)
167,28
Экономия: -23,67 грн
143,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
171,68
Экономия: -26,87 грн
144,81 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
152,70
Экономия: -3,10 грн
149,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4)
172,40
Экономия: -26,30 грн
146,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
164,10
Экономия: -8,73 грн
155,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
158,00
Экономия: -8,40 грн
149,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
161,87 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
164,50
Экономия: -18,14 грн
146,36 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
157,50
Экономия: -7,90 грн
149,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3)
157,50
Экономия: -7,90 грн
149,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (3)
172,40
Экономия: -22,80 грн
149,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
157,30
Экономия: -7,70 грн
149,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
166,08
Экономия: -11,52 грн
154,56 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
152,70
Экономия: -3,10 грн
149,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (8)
170,39
Экономия: -26,62 грн
143,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
166,96
Экономия: -24,22 грн
142,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
160,99
Экономия: -14,63 грн
146,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
160,07
Экономия: -6,79 грн
153,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
141,35 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
158,00
Экономия: -8,40 грн
149,60 грн