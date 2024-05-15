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Бетадин® суппозитории вагинальные 200 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (11585) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 275 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
299,33
Экономия: -56,78 грн
242,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (1)
297,75
Экономия: -42,73 грн
255,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: блистер (1)
286,00
Экономия: -39,70 грн
246,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
357,90
Экономия: -107,40 грн
250,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
306,09
Экономия: -54,71 грн
251,38 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
303,30
Экономия: -57,00 грн
246,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
267,14 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
283,99
Экономия: -33,61 грн
250,38 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
350,90
Экономия: -104,60 грн
246,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
286,28
Экономия: -41,05 грн
245,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
243,98 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
285,88
Экономия: -43,19 грн
242,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
320,19
Экономия: -69,36 грн
250,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -27,61 грн
250,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (1)
298,67
Экономия: -53,44 грн
245,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: блистер (1)
229,78 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
285,30
Экономия: -39,00 грн
246,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
299,40
Экономия: -53,21 грн
246,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (1)
282,23
Экономия: -36,36 грн
245,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
293,54
Экономия: -42,17 грн
251,37 грн