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Список производителейОООО "Др. Редди'с Лабораториз"

Производитель: ООО "Др. Редди'с Лабораториз"

БЦ "Европа", 11-й этаж, офис 11А
03131, Киев, Столичное шоссе, 103
+380444923173
+380444923174
www.drreddys.ua
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Найдено: 7 препаратов
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом мазь, банка, 25 г, № 1; Procter & Gamble Manufacturing
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом Мазь, банка, 25 г, № 1 Procter & Gamble Manufacturing
В 1 аптеке других городов
от 74,33 грн
Цены в других городах
Викс Актив Синекс спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Teva Czech Industries
Викс Актив Синекс Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Teva Czech Industries
В 626 аптеках
от 140,21 грн
Цены в аптеках
Викс Антигрип Комплекс порошок для орального раствора, саше, № 10; Рафтон Лабораториз
Викс Антигрип Комплекс Порошок для орального раствора, саше, № 10 Рафтон Лабораториз
В 1167 аптеках
от 235,15 грн
Цены в аптеках
Викс Антигрип Макс порошок для орального раствора, саше, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 10; Рафтон Лабораториз
Викс Антигрип Макс Порошок для орального раствора, саше, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 10 Рафтон Лабораториз
В 1103 аптеках
от 213,82 грн
Цены в аптеках
ФЕМОЗИТОЛ ДУО порошок, саше, 3 г, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
ФЕМОЗИТОЛ ДУО Порошок, саше, 3 г, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 388 аптеках
от 601,49 грн
Цены в аптеках
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом мазь, банка, 50 г, № 1; Procter & Gamble Manufacturing
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом Мазь, банка, 50 г, № 1 Procter & Gamble Manufacturing
Нет в наличии
Ферровью капсулы, № 30; Lab. Liconsa
Ферровью Капсулы, № 30 Lab. Liconsa
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
03131, Киев, Столичное шоссе, 103
+380444923173
+380444923174
www.drreddys.ua
Найдено: 7 препаратов
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом мазь, банка, 25 г, № 1; Procter & Gamble Manufacturing
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом Мазь, банка, 25 г, № 1 Procter & Gamble Manufacturing
В 1 аптеке других городов
от 74,33 грн
Цены в других городах
Викс Актив Синекс спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Teva Czech Industries
Викс Актив Синекс Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Teva Czech Industries
В 626 аптеках
от 140,21 грн
Цены в аптеках
Викс Антигрип Комплекс порошок для орального раствора, саше, № 10; Рафтон Лабораториз
Викс Антигрип Комплекс Порошок для орального раствора, саше, № 10 Рафтон Лабораториз
В 1167 аптеках
от 235,15 грн
Цены в аптеках
Викс Антигрип Макс порошок для орального раствора, саше, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 10; Рафтон Лабораториз
Викс Антигрип Макс Порошок для орального раствора, саше, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 10 Рафтон Лабораториз
В 1103 аптеках
от 213,82 грн
Цены в аптеках
ФЕМОЗИТОЛ ДУО порошок, саше, 3 г, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
ФЕМОЗИТОЛ ДУО Порошок, саше, 3 г, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 388 аптеках
от 601,49 грн
Цены в аптеках
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом мазь, банка, 50 г, № 1; Procter & Gamble Manufacturing
Викс Актив Бальзам с ментолом и эвкалиптом Мазь, банка, 50 г, № 1 Procter & Gamble Manufacturing
Нет в наличии
Ферровью капсулы, № 30; Lab. Liconsa
Ферровью Капсулы, № 30 Lab. Liconsa
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції