Все аптеки Украины
Список производителейSServier

Производитель: Servier

ООО «Сервье Украина»
04070, Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 41
+380444903441
+380444903440
www.servier.ua
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Арифам 1,5 мг/10 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 10 мг, блистер, № 30; Servier
Арифам 1,5 мг/10 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 10 мг, блистер, № 30 Servier
В 791 аптеке
от 206,11 грн
Цены в аптеках
Арифам 1,5 мг/5 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 5 мг, блистер, № 30; Servier
Арифам 1,5 мг/5 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 5 мг, блистер, № 30 Servier
В 1073 аптеках
от 190,33 грн
Цены в аптеках
Арифон Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30; Servier
Арифон Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30 Servier
В 1153 аптеках
от 150,05 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 10 мг/10 мг таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 10 мг/10 мг Таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Servier
В 444 аптеках
от 275,77 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 10 мг/5 мг таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 10 мг/5 мг Таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Servier
В 403 аптеках
от 249,68 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 5 мг/10 мг таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 5 мг/10 мг Таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Servier
В 364 аптеках
от 215,28 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 5 мг/5 мг таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 5 мг/5 мг Таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Servier
В 610 аптеках
от 198,85 грн
Цены в аптеках
ДетраКлин Гель гель для ректального и наружного применения, туба, 37 г, № 1; Servier
ДетраКлин Гель Гель для ректального и наружного применения, туба, 37 г, № 1 Servier
В 696 аптеках
от 168,55 грн
Цены в аптеках
Детралекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; Servier
Детралекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 Servier
В 1211 аптеке
от 414,90 грн
Цены в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 18; Servier
Детралекс® 1000 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 18 Servier
В 979 аптеках
от 247,80 грн
Цены в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Servier
Детралекс® 1000 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Servier
В 1197 аптеках
от 419,48 грн
Цены в аптеках
Диабетон MR 60 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 30; Servier
Диабетон MR 60 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 30 Servier
В 1166 аптеках
от 107,10 грн
Цены в аптеках
Диабетон MR 60 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 90; Servier
Диабетон MR 60 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 90 Servier
В 1016 аптеках
от 322,36 грн
Цены в аптеках
Кораксан 5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 56; Servier
Кораксан 5 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 56 Servier
В 1050 аптеках
от 412,00 грн
Цены в аптеках
Кораксан 7,5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7,5 мг, блистер, № 56; Servier
Кораксан 7,5 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7,5 мг, блистер, № 56 Servier
В 699 аптеках
от 387,70 грн
Цены в аптеках
Лансурф® 15 мг/6,14 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг + 6,14 мг, блистер, № 20; Servier
Лансурф® 15 мг/6,14 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг + 6,14 мг, блистер, № 20 Servier
В 30 аптеках
от 16123,30 грн
Цены в аптеках
Лансурф® 20 мг/8,19 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, блистер, № 20; Servier
Лансурф® 20 мг/8,19 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, блистер, № 20 Servier
В 45 аптеках
от 21497,74 грн
Цены в аптеках
Мелитор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 28; Servier
Мелитор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 28 Servier
В 804 аптеках
от 444,38 грн
Цены в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 41
+380444903441
+380444903440
www.servier.ua
Найдено: 18 препаратов
Арифам 1,5 мг/10 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 10 мг, блистер, № 30; Servier
Арифам 1,5 мг/10 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 10 мг, блистер, № 30 Servier
В 791 аптеке
от 206,11 грн
Цены в аптеках
Арифам 1,5 мг/5 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 5 мг, блистер, № 30; Servier
Арифам 1,5 мг/5 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 1,5 мг + 5 мг, блистер, № 30 Servier
В 1073 аптеках
от 190,33 грн
Цены в аптеках
Арифон Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30; Servier
Арифон Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 1,5 мг, блистер, № 30 Servier
В 1153 аптеках
от 150,05 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 10 мг/10 мг таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 10 мг/10 мг Таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Servier
В 444 аптеках
от 275,77 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 10 мг/5 мг таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 10 мг/5 мг Таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Servier
В 403 аптеках
от 249,68 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 5 мг/10 мг таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 5 мг/10 мг Таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Servier
В 364 аптеках
от 215,28 грн
Цены в аптеках
Би-Престариум 5 мг/5 мг таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Servier
Би-Престариум 5 мг/5 мг Таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Servier
В 610 аптеках
от 198,85 грн
Цены в аптеках
ДетраКлин Гель гель для ректального и наружного применения, туба, 37 г, № 1; Servier
ДетраКлин Гель Гель для ректального и наружного применения, туба, 37 г, № 1 Servier
В 696 аптеках
от 168,55 грн
Цены в аптеках
Детралекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; Servier
Детралекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 Servier
В 1211 аптеке
от 414,90 грн
Цены в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 18; Servier
Детралекс® 1000 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 18 Servier
В 979 аптеках
от 247,80 грн
Цены в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Servier
Детралекс® 1000 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Servier
В 1197 аптеках
от 419,48 грн
Цены в аптеках
Диабетон MR 60 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 30; Servier
Диабетон MR 60 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 30 Servier
В 1166 аптеках
от 107,10 грн
Цены в аптеках
Диабетон MR 60 мг таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 90; Servier
Диабетон MR 60 мг Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 90 Servier
В 1016 аптеках
от 322,36 грн
Цены в аптеках
Кораксан 5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 56; Servier
Кораксан 5 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 56 Servier
В 1050 аптеках
от 412,00 грн
Цены в аптеках
Кораксан 7,5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7,5 мг, блистер, № 56; Servier
Кораксан 7,5 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7,5 мг, блистер, № 56 Servier
В 699 аптеках
от 387,70 грн
Цены в аптеках
Лансурф® 15 мг/6,14 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг + 6,14 мг, блистер, № 20; Servier
Лансурф® 15 мг/6,14 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг + 6,14 мг, блистер, № 20 Servier
В 30 аптеках
от 16123,30 грн
Цены в аптеках
Лансурф® 20 мг/8,19 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, блистер, № 20; Servier
Лансурф® 20 мг/8,19 мг Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, блистер, № 20 Servier
В 45 аптеках
от 21497,74 грн
Цены в аптеках
Мелитор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 28; Servier
Мелитор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 28 Servier
В 804 аптеках
от 444,38 грн
Цены в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції