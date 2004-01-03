Список производителейФФармацевтическая фабрика Vishpha® Производитель: Фармацевтическая фабрика Vishpha® ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" 10014, Житомир, ул. Лермонтовская, 5 +380412481135 [email protected] www.vishpha.ua Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Белиса Капли оральные, флакон в пачке, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 264 аптеках от 91,16 грн Цены в аптеках Белиса Капсулы, блистер, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 256 аптеках от 120,81 грн Цены в аптеках Випратокс Линимент, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 426 аптеках от 103,47 грн Цены в аптеках Гедерин Сироп, банка, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 73 аптеках от 104,10 грн Цены в аптеках Гедерин Сироп, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 373 аптеках от 78,51 грн Цены в аптеках Люгс® Раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 924 аптеках от 133,70 грн Цены в аптеках Меморин Капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 82 аптеках от 168,35 грн Цены в аптеках Меновазан® Мазь, туба, 40 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 1149 аптеках от 108,92 грн Цены в аптеках Пикосен® Капли оральные, флакон, 15 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 604 аптеках от 41,47 грн Цены в аптеках Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 857 аптеках от 66,03 грн Цены в аптеках Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 9 аптеках от 95,00 грн Цены в аптеках Пикосен® Капсулы, блистер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 892 аптеках от 37,91 грн Цены в аптеках Софоры японской настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 295 аптеках от 28,22 грн Цены в аптеках Урохолум® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 758 аптеках от 160,19 грн Цены в аптеках Урохолум® Капли оральные, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 1035 аптеках от 193,89 грн Цены в аптеках Экзик Крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 674 аптеках от 130,18 грн Цены в аптеках Экзик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 773 аптеках от 191,51 грн Цены в аптеках Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 303 аптеках от 16,58 грн Цены в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 10014, Житомир, ул. Лермонтовская, 5 +380412481135 [email protected] www.vishpha.ua Найдено: 18 препаратов Плитка Список Белиса Капли оральные, флакон в пачке, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 264 аптеках от 91,16 грн Цены в аптеках Белиса Капсулы, блистер, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 256 аптеках от 120,81 грн Цены в аптеках Випратокс Линимент, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 426 аптеках от 103,47 грн Цены в аптеках Гедерин Сироп, банка, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 73 аптеках от 104,10 грн Цены в аптеках Гедерин Сироп, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 373 аптеках от 78,51 грн Цены в аптеках Люгс® Раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 924 аптеках от 133,70 грн Цены в аптеках Меморин Капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 82 аптеках от 168,35 грн Цены в аптеках Меновазан® Мазь, туба, 40 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 1149 аптеках от 108,92 грн Цены в аптеках Пикосен® Капли оральные, флакон, 15 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 604 аптеках от 41,47 грн Цены в аптеках Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 857 аптеках от 66,03 грн Цены в аптеках Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 9 аптеках от 95,00 грн Цены в аптеках Пикосен® Капсулы, блистер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 892 аптеках от 37,91 грн Цены в аптеках Софоры японской настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 295 аптеках от 28,22 грн Цены в аптеках Урохолум® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 758 аптеках от 160,19 грн Цены в аптеках Урохолум® Капли оральные, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 1035 аптеках от 193,89 грн Цены в аптеках Экзик Крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 674 аптеках от 130,18 грн Цены в аптеках Экзик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 773 аптеках от 191,51 грн Цены в аптеках Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 303 аптеках от 16,58 грн Цены в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду