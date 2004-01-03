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Список производителейФФармацевтическая фабрика Vishpha®

Производитель: Фармацевтическая фабрика Vishpha®

ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
10014, Житомир, ул. Лермонтовская, 5
+380412481135
www.vishpha.ua
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Найдено: 18 препаратов
Белиса капли оральные, флакон в пачке, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Белиса Капли оральные, флакон в пачке, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 264 аптеках
от 91,16 грн
Цены в аптеках
Белиса капсулы, блистер, № 30; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Белиса Капсулы, блистер, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 256 аптеках
от 120,81 грн
Цены в аптеках
Випратокс линимент, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Випратокс Линимент, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 426 аптеках
от 103,47 грн
Цены в аптеках
Гедерин сироп, банка, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, банка, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 73 аптеках
от 104,10 грн
Цены в аптеках
Гедерин сироп, флакон, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 373 аптеках
от 78,51 грн
Цены в аптеках
Люгс® раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Люгс® Раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 924 аптеках
от 133,70 грн
Цены в аптеках
Меморин капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Меморин Капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 82 аптеках
от 168,35 грн
Цены в аптеках
Меновазан® мазь, туба, 40 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Меновазан® Мазь, туба, 40 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1149 аптеках
от 108,92 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капли оральные, флакон, 15 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капли оральные, флакон, 15 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 604 аптеках
от 41,47 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капли оральные, флакон, 25 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 857 аптеках
от 66,03 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капли оральные, флакон, 25 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 9 аптеках
от 95,00 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капсулы, блистер, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капсулы, блистер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 892 аптеках
от 37,91 грн
Цены в аптеках
Софоры японской настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Софоры японской настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 295 аптеках
от 28,22 грн
Цены в аптеках
Урохолум® капли оральные, флакон, 25 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Урохолум® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 758 аптеках
от 160,19 грн
Цены в аптеках
Урохолум® капли оральные, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Урохолум® Капли оральные, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1035 аптеках
от 193,89 грн
Цены в аптеках
Экзик крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экзик Крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 674 аптеках
от 130,18 грн
Цены в аптеках
Экзик раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экзик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 773 аптеках
от 191,51 грн
Цены в аптеках
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 303 аптеках
от 16,58 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
10014, Житомир, ул. Лермонтовская, 5
+380412481135
www.vishpha.ua
Найдено: 18 препаратов
Белиса капли оральные, флакон в пачке, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Белиса Капли оральные, флакон в пачке, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 264 аптеках
от 91,16 грн
Цены в аптеках
Белиса капсулы, блистер, № 30; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Белиса Капсулы, блистер, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 256 аптеках
от 120,81 грн
Цены в аптеках
Випратокс линимент, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Випратокс Линимент, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 426 аптеках
от 103,47 грн
Цены в аптеках
Гедерин сироп, банка, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, банка, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 73 аптеках
от 104,10 грн
Цены в аптеках
Гедерин сироп, флакон, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 373 аптеках
от 78,51 грн
Цены в аптеках
Люгс® раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Люгс® Раствор для наружного применения, 1 %, контейнер, 20 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 924 аптеках
от 133,70 грн
Цены в аптеках
Меморин капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Меморин Капли оральные, 40 мг/мл, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 82 аптеках
от 168,35 грн
Цены в аптеках
Меновазан® мазь, туба, 40 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Меновазан® Мазь, туба, 40 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1149 аптеках
от 108,92 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капли оральные, флакон, 15 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капли оральные, флакон, 15 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 604 аптеках
от 41,47 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капли оральные, флакон, 25 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 857 аптеках
от 66,03 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капли оральные, флакон, 25 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капли оральные, флакон, 25 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 9 аптеках
от 95,00 грн
Цены в аптеках
Пикосен® капсулы, блистер, № 10; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пикосен® Капсулы, блистер, № 10 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 892 аптеках
от 37,91 грн
Цены в аптеках
Софоры японской настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Софоры японской настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 295 аптеках
от 28,22 грн
Цены в аптеках
Урохолум® капли оральные, флакон, 25 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Урохолум® Капли оральные, флакон, 25 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 758 аптеках
от 160,19 грн
Цены в аптеках
Урохолум® капли оральные, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Урохолум® Капли оральные, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1035 аптеках
от 193,89 грн
Цены в аптеках
Экзик крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экзик Крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 674 аптеках
от 130,18 грн
Цены в аптеках
Экзик раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экзик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 773 аптеках
от 191,51 грн
Цены в аптеках
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 303 аптеках
от 16,58 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції