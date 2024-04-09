эсциталопрам — антидепрессант, селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина. Представляет собой S-стереоизомер рацемического циталопрама. Механизм действия связан с потенцированием серотонинергической активности в ЦНС, что обусловлено ингибированием обратного нейронального захвата серотонина (5-НТ). Влияние на обратный нейрональный захват норэпинефрина и допамина минимально. Эсциталопрам по крайней мере в 100 раз активнее R-энантиомера в отношении ингибирования обратного захвата серотонина.

Эсциталопрам не обладает или обладает очень низкой аффинностью по отношению к 5-HT1 и прочим рецепторам, включая α- и β-адренергические, дофаминергические (D 1 ), гистаминовые (H 1 ), мускариновые (M 1 ) и бензодиазепиновые рецепторы. Эсциталопрам также не связывается или имеет низкую степень связывания с различными ионными каналами мембраны, включая Na+, K+, Cl- и Ca2+ каналы.

Фармакокинетика эсциталопрама линейная и пропорционально зависит от дозы в диапазоне 10–30 мг/сут. После приема внутрь C max в плазме крови достигается в течение 5 ч. Абсорбция эсциталопрама не зависит от одновременного приема пищи. Биодоступность (для циталопрама) — около 80%. Объем распределения (для циталопрама) — 12 л/кг массы тела. С белками плазмы крови связывается приблизительно 56% эсциталопрама. При приеме 1 раз в сутки равновесное состояние достигается в среднем через 1 нед. Биотрансформация эсциталопрама осуществляется преимущественно в печени. Основные метаболиты эсциталопрама — S-деметилциталопрам и S-дидеметилциталопрам — не обладают существенной фармакологической активностью. T ½ составляет 27–32 ч. Клиренс при пероральном приеме — 600 мл/мин, почечный клиренс составляет 7% этого количества. С мочой выводится около 8% в виде эсциталопрама и 10% — в виде S-деметилциталопрама.