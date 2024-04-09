ЭСЦИТАЛОПРАМ (ESCITALOPRAM) Действующее вещество
эсциталопрам — антидепрессант, селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина. Представляет собой S-стереоизомер рацемического циталопрама. Механизм действия связан с потенцированием серотонинергической активности в ЦНС, что обусловлено ингибированием обратного нейронального захвата серотонина (5-НТ). Влияние на обратный нейрональный захват норэпинефрина и допамина минимально. Эсциталопрам по крайней мере в 100 раз активнее R-энантиомера в отношении ингибирования обратного захвата серотонина.
Эсциталопрам не обладает или обладает очень низкой аффинностью по отношению к 5-HT1 и прочим рецепторам, включая α- и β-адренергические, дофаминергические (D1), гистаминовые (H1), мускариновые (M1) и бензодиазепиновые рецепторы. Эсциталопрам также не связывается или имеет низкую степень связывания с различными ионными каналами мембраны, включая Na+, K+, Cl- и Ca2+ каналы.
Фармакокинетика эсциталопрама линейная и пропорционально зависит от дозы в диапазоне 10–30 мг/сут. После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается в течение 5 ч. Абсорбция эсциталопрама не зависит от одновременного приема пищи. Биодоступность (для циталопрама) — около 80%. Объем распределения (для циталопрама) — 12 л/кг массы тела. С белками плазмы крови связывается приблизительно 56% эсциталопрама. При приеме 1 раз в сутки равновесное состояние достигается в среднем через 1 нед. Биотрансформация эсциталопрама осуществляется преимущественно в печени. Основные метаболиты эсциталопрама — S-деметилциталопрам и S-дидеметилциталопрам — не обладают существенной фармакологической активностью. T½ составляет 27–32 ч. Клиренс при пероральном приеме — 600 мл/мин, почечный клиренс составляет 7% этого количества. С мочой выводится около 8% в виде эсциталопрама и 10% — в виде S-деметилциталопрама.
большое депрессивное расстройство; генерализованное тревожное расстройство.
в начале лечения назначают в дозе 10 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 20 мг/сут в течение 1 нед. Принимают 1 раз в сутки (утром или вечером), независимо от еды. Доза для больных с печеночной недостаточностью и пациентов пожилого возраста не должна превышать 10 мг/сут. Коррекции дозы эсциталопрама для пациентов с умеренно выраженной почечной недостаточностью не требуется.
При большом депрессивном расстройстве поддерживающую терапию в дозе 10–20 мг/сут проводят в течение нескольких месяцев (с учетом клинической ситуации).
Продолжительность применения при генерализованном тревожном расстройстве обычно составляет до 8 нед.
повышенная чувствительность к эсциталопраму или циталопраму, одновременный прием ингибиторов МАО.
наиболее часто отмечают тошноту, задержку эякуляции, бессонницу или сонливость, повышенную утомляемость, повышенное потоотделение.
эсциталопрам обычно не оказывает негативного влияния на психомоторную активность, однако до определения индивидуальной реакции на терапию следует избегать управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Назначение в период беременности возможно только в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. Рацемический циталопрам экскретируется с грудным молоком.
не потенцирует действие алкоголя на ЦНС, однако употребление алкоголя в период лечения эсциталопрамом не рекомендуется.
Противопоказано одновременное применение с ингибиторами МАО.
При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой, другими НПВП и иными препаратами, обладающими антиагрегантным действием, повышается риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
При одновременном применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина с суматриптаном описаны единичные случаи слабости, гиперрефлексии и дискоординации; при назначении подобной комбинации пациент должен находиться под врачебным наблюдением.
Комбинированное применение с кетоконазолом может приводить к снижению концентрации последнего в плазме крови.
описаны случаи передозировки с приемом эсциталопрама в дозе до 600 мг; каких-либо симптомов интоксикации не отмечено. Передозировка рацемического циталопрама (в дозе до 2 г) не приводила к летальному исходу. Летальный исход возможен при более значительной передозировке, главным образом при сочетании с другими психотропными средствами или алкоголем.
При передозировке циталопрама чаще всего отмечают головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, рвоту, тремор, сонливость, синусовую тахикардию, судороги. Реже — амнезию, спутанность сознания, кому, гипервентиляцию, цианоз, рабдомиолиз, изменения на ЭКГ (включая удлинение интервала Q–T и желудочковые аритмии).
Обеспечивают проходимость верхних дыхательных путей для поддержания адекватной вентиляции и оксигенации, осуществляют контроль АД, ЭКГ и внешнего дыхания. Специфического антидота нет; лечение — поддерживающее и симптоматическое. В связи с большим объемом распределения эсциталопрама форсированный диурез, диализ, гемоперфузия и обменное переливание крови малоэффективны.