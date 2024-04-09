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Активные вещества — “Э”ЭСЦИТАЛОПРАМ (ESCITALOPRAM)

ЭСЦИТАЛОПРАМ (ESCITALOPRAM) Действующее вещество

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Найдено: 38 препаратов
Эсциталопрам-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Тева Украина
Эсциталопрам-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Тева Украина
В 1081 аптеке
от 418,54 грн
Цены в аптеках
Ципралекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Ципралекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
В 940 аптеках
от 1049,25 грн
Цены в аптеках
Эсциталопрам-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Тева Украина
Эсциталопрам-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Тева Украина
В 876 аптеках
от 549,52 грн
Цены в аптеках
Медопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Медопрам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 826 аптеках
от 334,65 грн
Цены в аптеках
Эсцитам® Асино таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Acino
Эсцитам® Асино Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Acino
В 770 аптеках
от 383,39 грн
Цены в аптеках
Гиацинтия таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Гиацинтия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 762 аптеках
от 283,10 грн
Цены в аптеках
Эсцитам® Асино таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Acino
Эсцитам® Асино Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Acino
В 670 аптеках
от 693,27 грн
Цены в аптеках
Медопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Медопрам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 608 аптеках
от 404,32 грн
Цены в аптеках
Эссобел® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Nobel
Эссобел® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Nobel
В 525 аптеках
от 425,05 грн
Цены в аптеках
Циклокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 56; Гледфарм Лтд
Циклокс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 56 Гледфарм Лтд
В 450 аптеках
от 530,81 грн
Цены в аптеках
Гиацинтия таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Гиацинтия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 428 аптеках
от 360,52 грн
Цены в аптеках
Эсцитам® Асино таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Acino
Эсцитам® Асино Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Acino
В 415 аптеках
от 853,16 грн
Цены в аптеках
Эсцитам® Асино таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Acino
Эсцитам® Асино Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Acino
В 369 аптеках
от 452,65 грн
Цены в аптеках
Эзопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30; Тева Украина
Эзопрам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30 Тева Украина
В 367 аптеках
от 620,51 грн
Цены в аптеках
Эссобел® таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Nobel
Эссобел® Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Nobel
В 345 аптеках
от 599,39 грн
Цены в аптеках
Эзопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; Тева Украина
Эзопрам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 Тева Украина
В 305 аптеках
от 976,90 грн
Цены в аптеках
Циклокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 56; Гледфарм Лтд
Циклокс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 56 Гледфарм Лтд
В 210 аптеках
от 645,00 грн
Цены в аптеках
Эсцитам 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Асино Украина
Эсцитам 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Асино Украина
В 149 аптеках
от 766,02 грн
Цены в аптеках
Эсцитам 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Асино Украина
Эсцитам 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Асино Украина
В 116 аптеках
от 951,66 грн
Цены в аптеках
Эсциталопрам-Виста таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 28; Mistral Capital Management
Эсциталопрам-Виста Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 28 Mistral Capital Management
В 70 аптеках
от 394,79 грн
Цены в аптеках
Эсцитам 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Асино Украина
Эсцитам 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Асино Украина
В 45 аптеках
от 411,78 грн
Цены в аптеках
Эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Здоровье
Эсциталопрам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Здоровье
В 37 аптеках
от 174,84 грн
Цены в аптеках
Эсцитам 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Асино Украина
Эсцитам 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Асино Украина
В 31 аптеке
от 528,81 грн
Цены в аптеках
Эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Здоровье
Эсциталопрам Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Здоровье
В 28 аптеках
от 233,53 грн
Цены в аптеках
Депресан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Здоровье народу
Депресан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Здоровье народу
В 21 аптеке
от 279,54 грн
Цены в аптеках
Топекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Микрохим
Топекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 17 аптеках
от 329,31 грн
Цены в аптеках
Рецита-10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; IPCA
Рецита-10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 IPCA
В 9 аптеках
от 261,58 грн
Цены в аптеках
Топекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Микрохим
Топекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 9 аптеках
от 451,52 грн
Цены в аптеках
Топекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Микрохим
Топекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Микрохим
В 5 аптеках
от 817,64 грн
Цены в аптеках
Топекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60; Микрохим
Топекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 60 Микрохим
В 4 аптеках
от 597,97 грн
Цены в аптеках
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Torrent
Фелиз С Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Torrent
В 2 аптеках других городов
от 278,70 грн
Цены в других городах
Депресан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Здоровье народу
Депресан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Здоровье народу
В 1 аптеке других городов
от 293,70 грн
Цены в других городах
Элицея таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Элицея Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Элицея таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Элицея Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Циклокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Циклокс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Циклокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Циклокс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
ЭсцитоДар таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 30; Дарница
ЭсцитоДар Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 10 мг, блистер, № 30 Дарница
Нет в наличии
ЭсцитоДар таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 30; Дарница
ЭсцитоДар Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 20 мг, блистер, № 30 Дарница
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, капли для перорального применения.

эсциталопрам — антидепрессант, селективный ингибитор обратного нейронального захвата серотонина. Представляет собой S-стереоизомер рацемического циталопрама. Механизм действия связан с потенцированием серотонинергической активности в ЦНС, что обусловлено ингибированием обратного нейронального захвата серотонина (5-НТ). Влияние на обратный нейрональный захват норэпинефрина и допамина минимально. Эсциталопрам по крайней мере в 100 раз активнее R-энантиомера в отношении ингибирования обратного захвата серотонина.
Эсциталопрам не обладает или обладает очень низкой аффинностью по отношению к 5-HT1 и прочим рецепторам, включая α- и β-адренергические, дофаминергические (D1), гистаминовые (H1), мускариновые (M1) и бензодиазепиновые рецепторы. Эсциталопрам также не связывается или имеет низкую степень связывания с различными ионными каналами мембраны, включая Na+, K+, Cl- и Ca2+ каналы.
Фармакокинетика эсциталопрама линейная и пропорционально зависит от дозы в диапазоне 10–30 мг/сут. После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается в течение 5 ч. Абсорбция эсциталопрама не зависит от одновременного приема пищи. Биодоступность (для циталопрама) — около 80%. Объем распределения (для циталопрама) — 12 л/кг массы тела. С белками плазмы крови связывается приблизительно 56% эсциталопрама. При приеме 1 раз в сутки равновесное состояние достигается в среднем через 1 нед. Биотрансформация эсциталопрама осуществляется преимущественно в печени. Основные метаболиты эсциталопрама — S-деметилциталопрам и S-дидеметилциталопрам — не обладают существенной фармакологической активностью. T½ составляет 27–32 ч. Клиренс при пероральном приеме — 600 мл/мин, почечный клиренс составляет 7% этого количества. С мочой выводится около 8% в виде эсциталопрама и 10% — в виде S-деметилциталопрама.

большое депрессивное расстройство; генерализованное тревожное расстройство.

в начале лечения назначают в дозе 10 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 20 мг/сут в течение 1 нед. Принимают 1 раз в сутки (утром или вечером), независимо от еды. Доза для больных с печеночной недостаточностью и пациентов пожилого возраста не должна превышать 10 мг/сут. Коррекции дозы эсциталопрама для пациентов с умеренно выраженной почечной недостаточностью не требуется.
При большом депрессивном расстройстве поддерживающую терапию в дозе 10–20 мг/сут проводят в течение нескольких месяцев (с учетом клинической ситуации).
Продолжительность применения при генерализованном тревожном расстройстве обычно составляет до 8 нед.

повышенная чувствительность к эсциталопраму или циталопраму, одновременный прием ингибиторов МАО.

наиболее часто отмечают тошноту, задержку эякуляции, бессонницу или сонливость, повышенную утомляемость, повышенное потоотделение.

эсциталопрам обычно не оказывает негативного влияния на психомоторную активность, однако до определения индивидуальной реакции на терапию следует избегать управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Назначение в период беременности возможно только в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. Рацемический циталопрам экскретируется с грудным молоком.

не потенцирует действие алкоголя на ЦНС, однако употребление алкоголя в период лечения эсциталопрамом не рекомендуется.
Противопоказано одновременное применение с ингибиторами МАО.
При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой, другими НПВП и иными препаратами, обладающими антиагрегантным действием, повышается риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
При одновременном применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина с суматриптаном описаны единичные случаи слабости, гиперрефлексии и дискоординации; при назначении подобной комбинации пациент должен находиться под врачебным наблюдением.
Комбинированное применение с кетоконазолом может приводить к снижению концентрации последнего в плазме крови.

описаны случаи передозировки с приемом эсциталопрама в дозе до 600 мг; каких-либо симптомов интоксикации не отмечено. Передозировка рацемического циталопрама (в дозе до 2 г) не приводила к летальному исходу. Летальный исход возможен при более значительной передозировке, главным образом при сочетании с другими психотропными средствами или алкоголем.
При передозировке циталопрама чаще всего отмечают головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, рвоту, тремор, сонливость, синусовую тахикардию, судороги. Реже — амнезию, спутанность сознания, кому, гипервентиляцию, цианоз, рабдомиолиз, изменения на ЭКГ (включая удлинение интервала Q–T и желудочковые аритмии).
Обеспечивают проходимость верхних дыхательных путей для поддержания адекватной вентиляции и оксигенации, осуществляют контроль АД, ЭКГ и внешнего дыхания. Специфического антидота нет; лечение — поддерживающее и симптоматическое. В связи с большим объемом распределения эсциталопрама форсированный диурез, диализ, гемоперфузия и обменное переливание крови малоэффективны.