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Активные вещества — “У”УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM)

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM) Действующее вещество

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Найдено: 32 препарата
Урсофальк капсулы, 250 мг, блистер, № 100; Alpen Pharma AG
Урсофальк Капсулы, 250 мг, блистер, № 100 Alpen Pharma AG
В 1007 аптеках
от 1975,53 грн
Цены в аптеках
Холудексан капсулы твердые, 300 мг, блистер, № 20; Уорлд Медицин
Холудексан Капсулы твердые, 300 мг, блистер, № 20 Уорлд Медицин
В 974 аптеках
от 366,10 грн
Цены в аптеках
Урсохол® капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, № 100; Дарница
Урсохол® Капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, № 100 Дарница
В 970 аптеках
от 1238,30 грн
Цены в аптеках
Укрлив® таблетки, 250 мг, блистер, № 100; Гледфарм Лтд
Укрлив® Таблетки, 250 мг, блистер, № 100 Гледфарм Лтд
В 928 аптеках
от 1333,80 грн
Цены в аптеках
Урсолив капсулы, 250 мг, блистер, № 50; MEGA LIFESCIENCES
Урсолив Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 MEGA LIFESCIENCES
В 909 аптеках
от 674,80 грн
Цены в аптеках
Урсис® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Урсис® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 835 аптеках
от 1022,88 грн
Цены в аптеках
Укрлив® таблетки, 500 мг, блистер, № 100; Гледфарм Лтд
Укрлив® Таблетки, 500 мг, блистер, № 100 Гледфарм Лтд
В 820 аптеках
от 2565,00 грн
Цены в аптеках
Урсохол® капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Урсохол® Капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 774 аптеках
от 711,26 грн
Цены в аптеках
Укрлив® суспензия оральная, 250 мг/5 мл, банка, 40 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Укрлив® Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, банка, 40 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 742 аптеках
от 263,28 грн
Цены в аптеках
Урсосан® капсулы, 250 мг, блистер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсулы, 250 мг, блистер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 728 аптеках
от 1646,50 грн
Цены в аптеках
Урсосан® Форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 690 аптеках
от 993,00 грн
Цены в аптеках
Урсофальк таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 100; Alpen Pharma AG
Урсофальк Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 100 Alpen Pharma AG
В 596 аптеках
от 3884,70 грн
Цены в аптеках
Урсофальк таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 25; Alpen Pharma AG
Урсофальк Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 25 Alpen Pharma AG
В 595 аптеках
от 1042,97 грн
Цены в аптеках
Урсоност капсулы, 300 мг, блистер, № 50; Organosyn Life Sciences
Урсоност Капсулы, 300 мг, блистер, № 50 Organosyn Life Sciences
В 589 аптеках
от 835,27 грн
Цены в аптеках
Урсосан® капсулы, 250 мг, блистер, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 534 аптеках
от 860,12 грн
Цены в аптеках
Урсофальк капсулы, 250 мг, блистер, № 50; Alpen Pharma AG
Урсофальк Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 Alpen Pharma AG
В 483 аптеках
от 1000,61 грн
Цены в аптеках
Урсофальк суспензия оральная, 250 мг/5 мл, бутылка, 250 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Alpen Pharma AG
Урсофальк Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, бутылка, 250 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Alpen Pharma AG
В 432 аптеках
от 1610,05 грн
Цены в аптеках
Укрлив® суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Укрлив® Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 372 аптеках
от 867,09 грн
Цены в аптеках
Урсис® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Урсис® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 370 аптеках
от 562,05 грн
Цены в аптеках
Урсоност капсулы, 300 мг, блистер, № 20; Organosyn Life Sciences
Урсоност Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 Organosyn Life Sciences
В 306 аптеках
от 404,56 грн
Цены в аптеках
Урсоност капсулы, 150 мг, блистер, № 20; Organosyn Life Sciences
Урсоност Капсулы, 150 мг, блистер, № 20 Organosyn Life Sciences
В 251 аптеке
от 199,23 грн
Цены в аптеках
пмс-Урсодиол таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 50; Pharmascience
пмс-Урсодиол Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 50 Pharmascience
В 195 аптеках
от 1430,92 грн
Цены в аптеках
Урсосан® капсулы, 250 мг, блистер, № 10; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсулы, 250 мг, блистер, № 10 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 158 аптеках
от 181,08 грн
Цены в аптеках
пмс-Урсодиол таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 50; Pharmascience
пмс-Урсодиол Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 50 Pharmascience
В 119 аптеках
от 740,46 грн
Цены в аптеках
Урсомакс капсулы, 250 мг, блистер, № 100; Корпорация Здоровье
Урсомакс Капсулы, 250 мг, блистер, № 100 Корпорация Здоровье
В 60 аптеках
от 893,33 грн
Цены в аптеках
Урсолизин капсулы, 300 мг, блистер, № 100; Magis Pharmaceutici
Урсолизин Капсулы, 300 мг, блистер, № 100 Magis Pharmaceutici
В 52 аптеках
от 1521,02 грн
Цены в аптеках
Урсомакс капсулы, 250 мг, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Урсомакс Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 22 аптеках
от 470,15 грн
Цены в аптеках
Укрлив® суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 30 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Укрлив® Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 30 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 21 аптеке
от 286,88 грн
Цены в аптеках
Гринтерол® капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50; Grindeks
Гринтерол® Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50 Grindeks
В 15 аптеках
от 959,43 грн
Цены в аптеках
Гринтерол® капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 100; Grindeks
Гринтерол® Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 100 Grindeks
В 7 аптеках
от 1842,53 грн
Цены в аптеках
Урсофальк капсулы, 250 мг, блистер, № 10; Alpen Pharma AG
Урсофальк Капсулы, 250 мг, блистер, № 10 Alpen Pharma AG
В 1 аптеке
от 224,00 грн
Цены в аптеках
Укрлив® таблетки, 250 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Укрлив® Таблетки, 250 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 3 аптеках других городов
от 413,40 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: капсулы, суспензия для перорального применения, таблетки, таблетки п/о.
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM)
CAS №: 128-13-2 C24H40O4
USPDDN: 3α,7β-дигидрокси-5β-холан-24-овая кислота.
Форма выпуска: капсулы, суспензия для перорального применения, таблетки, таблетки п/о.

синтетический стереоизомер хеноксихолевой кислоты. Оказывает мембраностабилизирующее и гепатопротекторное действие, защищая гепатоциты от действия повреждающих факторов. Обладает иммуномодулирующей активностью, уменьшает выраженность иммунопатологических реакций в печени. Стимулируя при холестазе экзоцитоз в гепатоцитах путем активации Са2+-зависимой α-протеинкиназы, урсодезоксихолевая кислота снижает концентрацию токсичных для гепатоцитов желчных кислот (холевой, литохолевой, дезоксихолевой и др.). Тормозит всасывание липофильных желчных кислот в кишечнике (по-видимому, за счет конкурентного механизма), повышает их фракционный оборот при печеночно-кишечной циркуляции; индуцирует холерез с высоким содержанием бикарбонатов, что приводит к увеличению пассажа желчи и стимулирует выведение токсичных желчных кислот через кишечник. Замещая неполярные желчные кислоты, формирует нетоксичные смешанные мицеллы. Снижая синтез ХС в печени, а также его всасывание в кишечнике, урсодезоксихолевая кислота уменьшает литогенность желчи, снижает холато-холестериновый индекс, способствует растворению холестериновых конкрементов и предупреждает образование новых.
Урсодезоксихолевая кислота абсорбируется в тонком кишечнике за счет пассивной диффузии, а в подвздошной кишке — посредством активного транспорта. При приеме внутрь в дозе 0,5 г Cmax в плазме крови через 30; 60 и 90 мин составляет 3,8; 5,5 и 3,7 ммоль/л соответственно. При систематическом приеме урсодезоксихолевая кислота становится основной желчной кислотой в плазме крови, составляя около 48% общего пула желчных кислот в крови. Связывание с белками плазмы крови — 96–99%. Терапевтический эффект зависит в основном от концентрации урсодезоксихолевой кислоты в желчи, а не плазме крови. Концентрация урсодезоксихолевой кислоты в желчи зависит от дозы: при повышении суточной дозы соответственно увеличивается содержание урсодезоксихолевой кислоты в желчи. Cmax урсодезоксихолевой кислоты в желчи отмечается при ее приеме в суточной дозе 10–14 мг/кг. При дальнейшем повышении дозы концентрация урсодезоксихолевой кислоты в желчи не повышается (фаза плато). Около 50–70% введенной дозы экскретируется с желчью. Урсодезоксихолевая кислота проникает через плацентарный барьер.

первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит, хронический активный гепатит, кистозный фиброз, атрезия внутрипеченочных желчных протоков, холестаз при парентеральном питании, алкогольное поражение печени, острый гепатит, профилактика поражений печени при использовании гормональных контрацептивных средств, лечении цитостатиками (при трансплантации); холестериновые желчные конкременты в желчном пузыре (при невозможности их удаления хирургическим или эндоскопическим способом), билиарный рефлюкс-гастрит и рефлюкс-эзофагит, дискинезия желчных протоков.

для лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями печени и для растворения холестериновых конкрементов применяют в дозе 10 мг/кг/сут, непрерывно в течение длительного времени. У больных с хроническими заболеваниями печени длительность лечения может составлять от нескольких месяцев до 2 лет. Длительность процесса растворения желчных конкрементов при применении уросодезоксихолевой кислоты составляет от 6 мес до 2 лет. Если через 12 мес от начала применения не наблюдается растворения желчных конкрементов, то лечение следует прекратить. Принимают ежедневно в суточной дозе однократно перед сном.

острый холецистит и/или холангит, декомпенсированный цирроз печени, гастрит, энтероколит, тяжелые органические поражения почек и печени с нарушением функции органа.

в начале лечения возможна диарея, в отдельных случаях — кожный зуд, однако в большинстве случаев применение урсодезоксихолевой кислоты, напротив, способствует уменьшению выраженности зуда, сопровождающего холестаз.

успешное консервативное лечение желчнокаменной болезни возможно при наличии чисто холестериновых (рентгенонегативных) конкрементов диаметром не более 1,5–2 см, сохраненной функции желчного пузыря, проходимости пузырного и общего желчного протока; камни не должны заполнять более половины объема желчного пузыря. Для точного определения характера конкрементов рекомендуется проводить рентгенографию в комплексе с УЗИ.
Для профилактики рецидивов холелитиаза лечение необходимо продолжать еще несколько месяцев после лизиса конкрементов.
В ходе лечения следует проводить динамический контроль уровня трансаминаз не реже 1 раза в месяц; если активность их повышена, дозу рекомендуется снизить. Лечение следует прекратить, если показатели не нормализуются в течение 1 мес.

антациды, содержащие алюминий, ионообменные смолы (колестирамин, колестипол) препятствуют абсорбции урсодезоксихолевой кислоты в кишечнике.