Система периферичних артерій включає артерії, що несуть насичену киснем кров до рук, ніг, головного мозку та інших частин тіла. Мішель Барсум (Michel Barsoum), кардіолог і фахівець із судинної медицини в системі охорони здоров’я клініки Мейо (Mayo Clinic Health System) у Чіппєва-Фоллс, О-Клер і Райс-Лейк, штат Вісконсін, США, пояснив, що захворювання периферичних артерій призводить до їх звуження та зменшення кровотоку через накопичення жирових та кальцієвих відкладень на їх стінках.

Захворювання периферичних артерій може зумовити розвиток кульгавості, м’язового болю і спазмів. Ці симптоми зазвичай проявляються після м’язової роботи, коли людина активна, але зазвичай зникають після кількох хвилин відпочинку.

Чинники ризику захворювань периферичних артерій

Так хто ж схильний до розвитку захворювань периферичних артерій? Доктор М. Барсум поінформував, що найвищому ризику піддаються курці та особи із цукровим діабетом.

Інші фактори ризику включають:

індекс маси тіла >30.

Сімейний анамнез захворювань периферичних артерій, серцево-судинних захворювань чи інсульту.

Підвищений артеріальний тиск.

Підвищений рівень холестерину у плазмі крові.

Вік старше 65 років.

Симптоми захворювання периферичних артерій включають:

біль або спазми в руках при в’язанні, письмі чи виконанні інших дій руками.

Зміна кольору ноги чи руки.

Похолодання, замерзання гомілок або стоп навіть після прогулянки в теплу погоду.

Виразки, що не гояться на пальцях ніг, ступнях або гомілках.

Ослаблення пульсу на стопі.

Еректильна дисфункція у чоловіків.

Випадіння волосся на ногах.

Доктор М. Барсум розповів, що при ураженні шийних артерій головного мозку симптоми можуть включати порушення мови, слабкість у руках та ногах або втрату зору. Він наголосив, що за наявності будь-якого з цих симптомів слід записатися на прийом до фахівця із судинної медицини. Обстеження включатиме визначення пульсу на ураженій артерії шиї та порівняння його з пульсом на неураженій.

Можливі різні варіанти лікування. Наприклад, якщо ви можете пройти кілька кварталів, відчуваючи лише незначний біль, вам можуть прописати такі лікарські засоби, як ацетилсаліцилова кислота, або інші препарати, що розріджують кров, і статини. Фахівці також рекомендують модифікацію способу життя, зокрема відмову від куріння, контроль артеріального тиску, рівня холестерину та глюкози у плазмі крові та підвищення рівня фізичної активності.

У разі виражених симптомів, таких як нестерпний біль при ходьбі, зазвичай рекомендують ультразвукове дослідження або комп’ютерну томографію з контрастом або ангіограмою, щоб визначити місце локалізації та ступінь закупорки. Потім пацієнту пропонують різні хірургічні варіанти усунення закупорки судин.

Доктор М. Барсум наголосив, що профілактика захворювань периферичних артерій завжди є найкращим лікуванням. Киньте курити, дотримуйтеся корисної для серця дієти, регулярно займайтеся спортом, контролюйте рівень глюкози в плазмі крові, якщо у вас цукровий діабет, підтримуйте здорову масу тіла і контролюйте свій артеріальний тиск і рівень холестерину.

За наявності одного або кількох факторів ризику — уникайте застосування деяких безрецептурних лікарських засобів від застуди, які містять псевдоефедрин. Ці препарати звужують кровоносні судини і можуть спричинити збільшення вираженості симптомів.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org