Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЗахворювання периферичних артерій: роль сімейного анамнезу та способу життя

Захворювання периферичних артерій: роль сімейного анамнезу та способу життя

Опубліковано  06.03.2024

Система периферичних артерій включає артерії, що несуть насичену киснем кров до рук, ніг, головного мозку та інших частин тіла. Мішель Барсум (Michel Barsoum), кардіолог і фахівець із судинної медицини в системі охорони здоров’я клініки Мейо (Mayo Clinic Health System) у Чіппєва-Фоллс, О-Клер і Райс-Лейк, штат Вісконсін, США, пояснив, що захворювання периферичних артерій призводить до їх звуження та зменшення кровотоку через накопичення жирових та кальцієвих відкладень на їх стінках.

Захворювання периферичних артерій може зумовити розвиток кульгавості, м’язового болю і спазмів. Ці симптоми зазвичай проявляються після м’язової роботи, коли людина активна, але зазвичай зникають після кількох хвилин відпочинку.

Чинники ризику захворювань периферичних артерій

Так хто ж схильний до розвитку захворювань периферичних артерій? Доктор М. Барсум поінформував, що найвищому ризику піддаються курці та особи із цукровим діабетом.

Інші фактори ризику включають:

  • індекс маси тіла >30.
  • Сімейний анамнез захворювань периферичних артерій, серцево-судинних захворювань чи інсульту.
  • Підвищений артеріальний тиск.
  • Підвищений рівень холестерину у плазмі крові.
  • Вік старше 65 років.

Симптоми захворювання периферичних артерій включають:

  • біль або спазми в руках при в’язанні, письмі чи виконанні інших дій руками.
  • Зміна кольору ноги чи руки.
  • Похолодання, замерзання гомілок або стоп навіть після прогулянки в теплу погоду.
  • Виразки, що не гояться на пальцях ніг, ступнях або гомілках.
  • Ослаблення пульсу на стопі.
  • Еректильна дисфункція у чоловіків.
  • Випадіння волосся на ногах.

Доктор М. Барсум розповів, що при ураженні шийних артерій головного мозку симптоми можуть включати порушення мови, слабкість у руках та ногах або втрату зору. Він наголосив, що за наявності будь-якого з цих симптомів слід записатися на прийом до фахівця із судинної медицини. Обстеження включатиме визначення пульсу на ураженій артерії шиї та порівняння його з пульсом на неураженій.

Можливі різні варіанти лікування. Наприклад, якщо ви можете пройти кілька кварталів, відчуваючи лише незначний біль, вам можуть прописати такі лікарські засоби, як ацетилсаліцилова кислота, або інші препарати, що розріджують кров, і статини. Фахівці також рекомендують модифікацію способу життя, зокрема відмову від куріння, контроль артеріального тиску, рівня холестерину та глюкози у плазмі крові та підвищення рівня фізичної активності.

У разі виражених симптомів, таких як нестерпний біль при ходьбі, зазвичай рекомендують ультразвукове дослідження або комп’ютерну томографію з контрастом або ангіограмою, щоб визначити місце локалізації та ступінь закупорки. Потім пацієнту пропонують різні хірургічні варіанти усунення закупорки судин.

Доктор М. Барсум наголосив, що профілактика захворювань периферичних артерій завжди є найкращим лікуванням. Киньте курити, дотримуйтеся корисної для серця дієти, регулярно займайтеся спортом, контролюйте рівень глюкози в плазмі крові, якщо у вас цукровий діабет, підтримуйте здорову масу тіла і контролюйте свій артеріальний тиск і рівень холестерину.

За наявності одного або кількох факторів ризику — уникайте застосування деяких безрецептурних лікарських засобів від застуди, які містять псевдоефедрин. Ці препарати звужують кровоносні судини і можуть спричинити збільшення вираженості симптомів.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  06.03.2024

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини