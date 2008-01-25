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Новини медицини та фармаціїВенозна тромбоемболія: які фактори впливають на ризик її розвитку?

Венозна тромбоемболія: які фактори впливають на ризик її розвитку?

Опубліковано  09.01.2023

У нещодавньому дослідженні проаналізовано гендерні відмінності в ризику розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень у хворих на цукровий діабет.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Diabetes Research and Clinical Practice».

Цукровий діабет II типу — хронічне захворювання, що проявляється гіперглікемією і характеризується розвитком множинних мікро- і макросудинних ускладнень. При цукровому діабеті II типу відмічають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, венозної тромбоемболії (ВТЕ), включаючи тромбоз глибоких вен та тромбоемболію легеневої артерії. При цьому в дослідженнях показано, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті II типу є вищим у жінок. Цю патологію діагностують у понад 8% населення в усьому світі.

Фактори ризику розвитку цукрового діабету та ВТЕ значною мірою загальні та включають:

  • ожиріння;
  • літній вік;
  • метаболічний синдром;
  • серцево-судинні захворювання;
  • тяжкі хронічні захворювання, за яких необхідне стаціонарне лікування.

У дослідженнях встановлено, що при цукровому діабеті розвивається гіперкоагуляція. У них також продемонстровано зниження рівня протеїну С та антитромбіну при гіперглікемії та підвищення рівня факторів II, VII, VIII, фібриногену та розчинного тканинного фактора у поєднанні з укороченим активованим частковим тромбопластиновим часом та протромбіновим часом, а також інгібування ендогенного фібринолізу у хворих на цукровий діабет.

Дослідження, про яке йдеться, проведено групою вчених із наукового центру Complexity Science Hub та Віденського медичного університету (MedUni Vienna). До нього включили 180 034 пацієнти з цукровим діабетом. Встановлено, що у жінок з цукровим діабетом ризик розвитку ВТЕ є вищим, ніж у чоловіків. При цьому ризик розвитку ВТЕ у жінок із цукровим діабетом був найвищим у період перименопаузи. Ймовірно, це пов’язано зі зниженням рівня естрогенів у цей період.

Під час аналізу даних виявлено, що ризик розвитку ВТЕ у учасниць дослідження із цукровим діабетом є вищим, ніж у учасниць контрольної групи без цукрового діабету у 1,52 раза. При цьому в учасників із цукровим діабетом ризик розвитку ВТЕ є вищий, ніж у чоловіків, які входили до контрольної групи без цукрового діабету, у 1,3 раза. Важливо, що у жінок із цукровим діабетом віком 50–59 років ризик розвитку ВТЕ був піковим і перевищував відповідний ризик у жінок без цукрового діабету у 1,65 рази. Дослідники наголосили, що цей факт важливо враховувати під час вибору терапії.

Карола Дайшингер (Carola Deischinger) з Віденського медичного університету пояснила, що в цілому ризик розвитку тромбозу глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії зростає у віці старше 40 років. Також ризик розвитку ВТЕ є вищим у пацієнтів з діагностованим цукровим діабетом.

Автори дослідження наголосили, що виявлені у дослідженні гендерні відмінності у величині ризику тромбоемболічних ускладнень потенційно сприятимуть своєчасній корекції терапії хворих на цукровий діабет. Так, співавтор дослідження Олександра Каутцкі-Віллер (Alexandra Kautzky-Willer) з MedUni Vienna наголосила на необхідності регулярного контролю параметрів згортання крові у хворих на цукровий діабет, особливо у жінок у період перименопаузи.

Автори дослідження підкреслюють важливість проведення подальших досліджень у цій галузі.

За матеріалами www.diabetesresearchclinicalpractice.com, www.medicalxpress.com

Опубліковано  09.01.2023

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