ФОЛІЄВА КИСЛОТА (ACIDUM FOLICUM) Діюча речовина
після прийому фолієва к-та відновлюється до тетрагідрофолату, який виконує ф-цію коферменту, що бере участь у різних процесах метаболізму: нормального визрівання мегалобластів, утворення нормобластів, стимулює еритропоез, бере участь у синтезі амінокислот (метіоніну, серину, гліцину і гістидину), нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, в обміні холіну. Виконує захисну ф-цію щодо дії тератогенних факторів, сприяє нормальному дозріванню і функціонуванню плаценти; відіграє важливу роль у процесі дозрівання сперматозоїдів.
лікування і профілактика анемій, пов’язаних з дефіцитом фолієвої к-ти: макроцитарної анемії, лейкопенії, спричинених ЛЗ та іонізуючою радіацією; мегалобластної, пострезекційної анемій, сидеробластної анемії у пацієнтів літнього віку; анемій при запальних захворюваннях кишечника, с-мі мальабсорбції (глютенова ентеропатія, целіакія), спру; профілактика розвитку у плода дефектів нервового стовбура у жінок, які планують вагітність та перебувають у групі ризику; тривале лікування антагоністами фолієвої к-ти (метотрексат, сульфаметоксазол/триметоприм), протисудомними ЛЗ (фенітоїн, примідон, фенобарбітал); дефіцит фолієвої к-ти при незбалансованому, незадовільному харчуванні; чоловіче безпліддя внаслідок зниженого сперматогенезу (олігоспермія); поліневрити та полінейропатії, у т.ч. алкогольної етіології; як допоміжний засіб при депресіях та с-мі підвищеної тривожності, при лікуванні дисплазії шийки матки.
застосовувати p/os; дорослим по 1-2 мг 1-3 /добу. МДД- 5 мг, курс лікування 20-30 днів; рекомендується проводити 2-3 курси з перервою в 1 міс.; жінкам, які планують вагітність та перебувають у групі ризику, для профілактики розвитку у плода вроджених дефектів нервового стовбура призначати по 5 мг/день 4 тижн. перед настанням вагітності та продовжувати протягом перших 3 міс. вагітності; для попередження розвитку дефектів нервової трубки у плода жінкам, які раніше застосовували контрацептивні засоби, при плануванні вагітності по 400-800 мкг/добу, прийом препарату розпочинати до зачаття і продовжувати І триместр вагітності; для профілактики дефіциту фолієвої к-ти, пов’язаного з незбалансованим, незадовільним харчуванням - 1-5 мг/добу, курс лікування - 20-30 днів, ч/з 1 міс. курс лікування рекомендується повторити; при мегалобластній анемії - по 5 мг/добу 4 міс.; при спру, з макроцитарною анемією, мальабсорбцією, із запальними захворюваннями кишечника, при целіакії - по 5-15 мг/добу.
гіперчутливість до препарату, нелікований дефіцит кобаламіну, злоякісні анемії, злоякісні новоутворення.
анорексія, нудота, здуття живота, метеоризм, відчуття гіркоти в роті; р-ції гіперчутливості, включаючи еритему, висипання, свербіж, кропив’янку, задишку, анафілактичні р-ції, ускладнене дихання у результаті бронхоспазму, шок, артеріальна гіпотензія, гарячка, розлад нічного сну, судоми; гіпертрофія епітеліальних клітин у канальцях нирок і порушення їх ф-цій, пропасниця.