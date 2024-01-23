застосовувати p/os; дорослим по 1-2 мг 1-3 /добу. МДД- 5 мг, курс лікування 20-30 днів; рекомендується проводити 2-3 курси з перервою в 1 міс.; жінкам, які планують вагітність та перебувають у групі ризику, для профілактики розвитку у плода вроджених дефектів нервового стовбура призначати по 5 мг/день 4 тижн. перед настанням вагітності та продовжувати протягом перших 3 міс. вагітності; для попередження розвитку дефектів нервової трубки у плода жінкам, які раніше застосовували контрацептивні засоби, при плануванні вагітності по 400-800 мкг/добу, прийом препарату розпочинати до зачаття і продовжувати І триместр вагітності; для профілактики дефіциту фолієвої к-ти, пов’язаного з незбалансованим, незадовільним харчуванням - 1-5 мг/добу, курс лікування - 20-30 днів, ч/з 1 міс. курс лікування рекомендується повторити; при мегалобластній анемії - по 5 мг/добу 4 міс.; при спру, з макроцитарною анемією, мальабсорбцією, із запальними захворюваннями кишечника, при целіакії - по 5-15 мг/добу.