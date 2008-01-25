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Новини медицини та фармаціїСиндром обструктивного апное уві сні викликає розвиток порушення когнітивних функцій?

Синдром обструктивного апное уві сні викликає розвиток порушення когнітивних функцій?

Опубліковано  11.04.2023

За оцінками експертів, синдром обструктивного апное уві сні (СОАС) спостерігається у близько 15–30% чоловіків і 10–15% жінок, або близько 1 млрд осіб у всьому світі. Водночас учені наголошують, що на сьогодні існує гіподіагностика цієї патології. До 80% осіб із СОАС не знають про свій діагноз. Під час сну м’язи задньої стінки глотки в осіб із цим синдромом розслаблюються і блокують надходження повітря в легені, внаслідок чого у них спостерігаються дихальні паузи.

Симптоми СОАС включають:

  • неспокійний сон;
  • гучне хропіння;
  • денну сонливість;
  • тривалий головний біль вранці.

Основні фактори ризику розвитку СОАС включають:

  • середній або літній вік;
  • ожиріння;
  • куріння;
  • хронічні порушення носового дихання;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • чоловіча стать.

У нещодавньому дослідженні вчені з Великобританії, Німеччини та Австралії вперше показали, що СОАС призводить до зниження когнітивних функцій у чоловіків середнього віку. Результати цього спостереження опубліковано в журналі «Frontiers in Sleep».

Доктор Івана Розенцвейг (Ivana Rosenzweig), нейропсихіатр, яка очолює Центр пластичності сну та мозку в Королівському коледжі Лондона (Sleep and Brain Plasticity Centre в King’s College London), є провідним автором дослідження. Вона пояснила, що у чоловіків із СОАС було виявлено порушення виконавчого функціонування та візуально-просторової пам’яті, дефіцит уваги, психомоторного та імпульсивного контролю. Також у дослідженні вперше було показано, що СОАС призводить до значного дефіциту соціального пізнання у чоловіків.

До дослідження було включено 27 чоловіків віком 35–70 років з діагностованим СОАС від легкого до тяжкого ступеня, але без будь-яких супутніх захворювань. При цьому дослідники наголосили, що у більшості чоловіків та жінок із СОАС відзначають супутні хвороби, такі як серцево-судинні та метаболічні захворювання, інсульт в анамнезі, цукровий діабет, хронічне системне запалення або депресія.

Учасники під час дослідження не були курцями, не зловживали алкоголем. У них всіх індекс маси тіла становив менше 30.

Контрольну групу склали 7 здорових чоловіків з індексом маси тіла менше 30 віком 35–70 років і без СОАС.

Діагноз СОАС в учасників дослідження було підтверджено за допомогою одноразового домашнього тесту дихальної функції під час сну WatchPAT. Також пацієнтам було проведено відеополісомнографію в Центрі сну Королівського коледжу Лондона (King’s College London sleep center). При цьому учасникам проводили електроенцефалографію, визначали рівень кисню в крові, частоту серцевих скорочень, оцінювали функцію зовнішнього дихання, а також рухи очей та ніг.

Для оцінки когнітивних функцій застосовували автоматизовану Кембриджську батарею нейропсихологічних тестів (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery — CANTAB).

Було виявлено, що когнітивні порушення були більш вираженими у пацієнтів з тяжким СОАС порівняно з учасниками з СОАС легкого ступеня. При цьому у всіх осіб із цим синдромом показники когнітивних функцій були гіршими, ніж у учасників контрольної групи.

Автори дослідження припустили, що когнітивний дефіцит у пацієнтів із СОАС пов’язаний з періодичним низьким вмістом кисню та високим вмістом вуглекислого газу в крові, змінами припливу крові до мозку, фрагментацією сну та нейрозапаленням. І. Розенцвейг пояснила, що сьогодні не до кінця вивчено, як впливає наявність супутніх захворювань у осіб із СОАС на когнітивні функції. Вона наголосила на необхідності подальших досліджень.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  11.04.2023

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