Профілактика харчової алергії у дітей

Дитячий алерголог з Єльського університету (Yale University), США, повідомила про програму консультацій для сімей з маленькими дітьми.

Протягом багатьох років батькам давали стандартну рекомендацію — уникати включення арахісу у раціон дітей молодшого віку. На думку ряду експертів, відстрочення введення в раціон арахісу сприяло зниженню ризику розвитку алергічної реакції на цей продукт. Алергія на арахіс — найчастіше діагностований вид алергії у дітей в США. Щодо інших поширених харчових алергенів — молочних продуктів, яєць, горіхів та риби — рекомендації були схожими. Уникати їх раннього введення в раціон рекомендували насамперед дітям із групи високого ризику розвитку харчової алергії (наприклад з діагностованим атопічним дерматитом або екземою).

Рекомендації суттєво змінилися після того, як було проведено дослідження «Вивчення ранньої інформації про алергію на арахіс» (Learning Early About Peanut Allergy — LEAP). Результати дослідження опубліковані в 2015 р. у New England Journal of Medicine.

У дослідженні LEAP встановлено, що раннє введення і регулярне вживання арахісу сприяє зниженню ризику розвитку алергії на арахіс у дітей молодшого віку, які належать до групи високого ризику.

У результаті Американська академія педіатрії (AAP) змінила свої рекомендації. Так, згідно з сучасними рекомендаціями Американської академії педіатрії, у батьків немає причин відкладати введення своїм дітям продуктів, які є потенційними алергенами, включаючи продукти з арахісу, молочні продукти, яйця чи рибу.

У 2017 р. Національний інститут алергії та інфекційних захворювань рекомендував раннє введення арахісу дітям з груп високого ризику.

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), харчову алергію виявляють у близько 8% дітей у США (або у 1 з 13 дітей).

Щоб відповісти на запитання батьків про харчову алергію, Yale Medicine та Yale New Haven Children’s Hospital запустили Програму профілактики дитячої харчової алергії (Pediatric Food Allergy Prevention Program) для вагітних та дітей віком до 1 року. Початкові консультації проводяться за допомогою телемедицини. Пацієнтів консультують дитячий алерголог та дієтолог, що спеціалізуються на харчовій алергії, для розробки індивідуального профілактичного плану.

Стефані Лідс (Stephanie Leeds), доктор медицини, дитячий алерголог та імунолог, яка спеціалізується на харчовій алергії, брала участь у розробці Програми профілактики дитячої харчової алергії. С. Лідс наголосила, що виконання низки рекомендацій сприяє значному зниженню ризику розвитку харчової алергії у дітей.

Харчова алергія виникає, коли імунна система вашого організму надмірно реагує на продукти харчування (певна речовина/речовини, що містяться у продуктах харчування). Імунна система ідентифікує таку речовину/речовини як небезпеку та запускає захисну реакцію. Симптоми харчової алергії можуть включати блювання, кропив’янку, кашель, набряк язика та/або задишку. Їх вираженість може варіювати від легкого до тяжкого ступеня. Алергічна реакція часто розвивається протягом декількох хвилин або двох годин після контакту з харчовим алергеном.

Анафілаксія — вкрай тяжка алергічна реакція негайного типу, яка може призвести до порушення дихання, викликати різке зниження артеріального тиску та вплинути на частоту серцевих скорочень — і може призвести до летального наслідку. При розвитку анафілаксії потрібне негайне лікування, основа якого — ін’єкції адреналіну. Харчова алергія частіше діагностується у дітей, ніж у дорослих, але вона може проявитися в будь-якому віці. Іноді можливий розвиток алергії на продукти, які людина вживала протягом багатьох років. Будь-яка їжа може спричинити алергічну реакцію. У той же час близько 90% випадків харчової алергії припадає на такі продукти: яйця, молочні продукти та молоко, арахіс, лісові горіхи, риба, молюски, пшениця, соя та кунжут.

Доктор С. Лідс повідомила, що існує спадкова схильність до розвитку харчової алергії. Крім того, за оцінками експертів, найвищий ризик розвитку харчової алергії відмічено у дітей з тяжкою екземою, особливо при розвитку екземи у перші кілька місяців життя дитини.

Фахівці Програми профілактики дитячої харчової алергії дають батькам рекомендації щодо термінів, кількості та рецептів приготування продуктів, які є потенційними алергенами.

У разі розвитку у дитини харчової алергії співробітники програми Єльської медицини з дитячої харчової алергії (Yale Medicine’s Pediatric Food Allergy Program) рекомендують:

пероральні харчові провокації (надання дитині відповідного харчового алергену в невеликій кількості під наглядом лікаря для діагностики або виключення істинної харчової алергії);

пероральну імунотерапію (введення невеликої, зростаючої кількості алергену під контролем алерголога з метою зниження чутливості до нього дитини).

За матеріалами www.yalemedicine.org