У рандомізованому подвійному сліпому контрольованому дослідженні III фази встановлено, що отесеконазол (Mycovia Pharmaceuticals), пероральний протигрибковий препарат, безпечний та ефективний при лікуванні пацієнтів з гострими та рецидивуючими дріжджовими інфекціями (вульвовагінальний кандидоз — ВВК) та у запобіганні рецидивів гострого ВВК.

Результати дослідження ultraVIOLET, у якому порівнювали отесеконазол зі стандартною терапією флуконазолом, були представлені автором дослідження Марком Г. Мартенсом (Mark G. Martens), професором кафедри акушерства та гінекології Медичного коледжу Дрексельского університету (Drexel University College of Medicine) в Філадельфії.

За словами М. Мартенса, у близько 75% всіх жінок протягом життя відзначають дріжджову інфекцію. При цьому рецидиви захворювання (мінімум три гострих епізоди за останній рік) фіксують приблизно у 138 млн жінок у всьому світі.

Традиційна терапія рецидивуючого ВВК передбачає лікування гострого епізоду з наступною тривалою супресивною терапією флуконазолом 1–2 рази в тиждень. Однак після завершення курсу лікування протягом наступних 6 міс більш ніж у 50% пацієнтів з рецидивуючим ВВК відзначають новий епізод загострення.

Окрім того, тривале застосування флуконазолу асоційоване з гепатотоксичністю та підвищеним ризиком викидня і вроджених дефектів у плода (якщо препарат застосовують під час вагітності).

У дослідження ultraVIOLET включили 219 жінок з ВВК в анамнезі в 51 лікувальному закладі в США. Дослідження було розділено на 2 фази: фазу індукції та підтримувальну. У фазі індукції учасники були рандомізовані в групи прийому отесеконазолу чи флуконазолу разом з капсулами плацебо. У підтримувальній фазі, яка тривала 11 тиж, 185 жінок з вилікуваним гострим ВВК отримували отесеконазол або плацебо щотижня.

У фазі індукції отесеконазол був співставний з флуконазолом за показником ефективності (вилікування ВВК на 14-й день фази індукції) — 93,2% у групі отесеконазолу в порівнянні з 95,8% у групі флуконазол/плацебо.

Отесеконазол виявився ефективнішим за флуконазол/плацебо за показником частоти виявлення гострого епізоду ВВК (підтвердженого бакпосівом) до 50-го тижня в когорті пацієнтів, у яких у фазі індукції не була досягнута повна ерадикація збудника.

Частота підтвердження (бактеріальним посівом) хоча б одного епізоду гострого ВВК протягом 50 тиж після курсу лікування була нижчою в групі отесеконазолу (5,1%) у порівнянні з групою флуконазол/плацебо (42,2%).

Частота фіксації хоча б одного небажаного явища, що виникло в результаті лікування, була порівнянною — 54% в групі отесеконазолу та 64% в групі флуконазолу/плацебо. Більшість небажаних явищ були легкими або помірними, і не було жодних серйозних небажаних явищ, пов’язаних з прийомом досліджуваних препаратів, або побічних ефектів з боку печінки.

Олуватосін Годже (Oluwatosin Goje), акушер-гінеколог Клініки Клівленда (Cleveland Clinic), висловила припущення, що новий препарат може бути ефективним у жінок, у яких не діють азольні препарати.

В інструкціях Центрів з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) відзначено, що в більшості епізодів рецидивуючого ВВК, викликаного Candida albicans, ефективними будуть місцеві азольні препарати, пероральні азоли і інші лікарські засоби. У деяких випадках необхідно буде застосовувати їх протягом тривалого часу. Однак деякі пацієнти не реагують на системні азоли та місцеві методи лікування, так що необхідно розробляти нову лікувальну тактику.

За словами О. Годже, у 2021 р. Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило ібрексафунгерп (Brexafemme), перший пероральний неазольний препарат для лікування пацієнтів з вагінальними дріжджовими інфекціями.

За матеріалами www.medscape.com