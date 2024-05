Біль, відчуття дискомфорту або тиску в сечовому міхурі — симптоми, що відзначаються при гіперактивному сечовому міхурі та інтерстиціальному циститі/синдромі болю в сечовому міхурі.

Наприклад, у настанові Американської урологічної асоціації (American Urological Association) та Товариства уродинамічної жіночої тазової медицини та урогенітальної реконструкції (Society of Urodynamics Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction — AUA/SUFU) інтерстиціальний цистит/синдром болю в сечовому міхурі визначається як неприємне відчуття (біль, тиск, дискомфорт), що сприймається як пов’язане з сечовим міхуром та іншими симптомами з боку нижніх сечовивідних шляхів.

Міжнародне товариство дослідження синдрому болю в сечовому міхурі (International Society for the Study of Bladder Pain Syndrome) визначає інтерстиціальний цистит/синдром болю в сечовому міхурі як хронічний (>6 міс) тазовий біль, відчуття тиску або дискомфорту, що сприймаються як пов’язані з сечовим міхуром, що супроводжуються щонайменше одним іншим сечовим симптомом, наприклад таким, як імперативні/частіші позиви до сечовипускання.

У дослідженнях показано, що найчастіше пацієнти з синдромом болю в сечовому міхурі/інтерстиціальним циститом характеризують біль у ділянці сечового міхура як стискаючий, ниючий або пекучий. При цьому основним симптомом синдрому гіперактивного сечового міхура є невідкладні позиви до сечовипускання.

У нещодавньому дослідженні проведено диференційний аналіз симптомів цих захворювань. Розуміння відмінностей у вираженості симптомів у пацієнтів з інтерстиціальним циститом та гіперактивним сечовим міхуром є важливим для диференційної діагностики даних захворювань.

Так, у дослідженні, проведеному під керівництвом Анжеліки Гуссе (Angelíca Gousse), доктора медичних наук з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (Washington University School of Medicine in St. Louis), встановлено, що характеристики болю, відчуття дискомфорту та тиску у ділянці сечового міхура, імперативних позивів до сечовипускання відрізняються у пацієнтів з інтерстиціальним циститом/синдромом болю у сечовому міхурі та у пацієнтів із гіперактивним сечовим міхуром.

Результати дослідження опубліковані у журналі «BMC Urology».

У дослідження включили 27 пацієнтів з інтерстиціальним циститом/синдромом болю у сечовому міхурі та 51 пацієнта з гіперактивним сечовим міхуром. Учасники дослідження оцінювали біль у сечовому міхурі, відчуття тиску, дискомфорт та невідкладні позиви до сечовипускання за числовою шкалою оцінки (шкала 0–10). Вчені виявили, що середні числові оцінки вираженості болю, тиску, дискомфорту та невідкладних позивів до сечовипускання були практично однаковими у пацієнтів з інтерстиціальним циститом/синдромом болю в сечовому міхурі (6,6±2,1, 6,0±2,5, 6,5±2,2 та 6,0±2,8 відповідно). При цьому відзначені сильні тристоронні кореляції між вираженістю больового синдрому, тиску або дискомфорту. У хворих з гіперактивним сечовим міхуром середні числові оцінки вираженості болю, тиску та дискомфорту були значно нижчими, ніж оцінки вираженості імперативних позивів (2,0±2,6, 3,4±2,9 та 3,4±2,9 відповідно порівняно з 6,1 ± 2,6). При цьому у пацієнтів з гіперактивним сечовим міхуром відзначені слабка кореляція між вираженістю больового синдрому та імперативними позивами до сечовипускання та помірна кореляція між вираженістю імперативних позивів до сечовипускання та відчуттям дискомфорту.

За оцінкою учасників дослідження, біль у ділянці сечового міхура/надлобкової ділянки є найбільш неприємним симптомом інтерстиціального циститу/синдрому болю у сечовому міхурі. У той час як пацієнти з гіперактивним сечовим міхуром відзначали, що найбільш неприємним симптомом захворювання є імперативні позиви до сечовипускання та прискорене сечовипускання. Автори дослідження наголосили, що таким чином больовий синдром є основним проявом інтерстиціального циститу/синдрому болю у сечовому міхурі. Невідкладні позиви до сечовипускання — основний симптом гіперактивного сечового міхура.

Вчені підкреслили, що в подальших дослідженнях слід проаналізувати наявність у пацієнтів з інтерстиціальним циститом «страху болю», а у пацієнтів із гіперактивним сечовим міхуром — страху мимовільного сечовипускання.

За матеріалами www.bmcurol.biomedcentral.com, www.medicalxpress.com