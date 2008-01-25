Артеріальна гіпертензія: діагностика, лікування та профілактика

Продовження.

Діагностика артеріальної гіпертензії

У наведеній нижче табл. 3 вказано основні діагностичні методи виявлення захворювань або станів, що викликають артеріальну гіпертензію.

Таблиця 3. Ознаки захворювань — основних причин розвитку артеріальної гіпертензії та методи їх діагностики (Ferri’s Clinical Advisor, 2022).

Передбачуваний діагноз Ознаки Методи діагностики Хронічна хвороба нирок Проба Реберга — розрахункова швидкість клубочкової фільтрації у хворого <60 мл/хв/1,73 м2 Ультразвукове дослідження нирок Реноваскулярні захворювання (хвороби з ураженням судин нирок) Підвищення рівня креатиніну в плазмі крові, а також підвищення рівня креатиніну в плазмі крові при прийомі інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту або блокаторів рецепторів ангіотензину II 1-го типу. При вислуховуванні (аускультації) в місцях проєкції ниркових артерій лікар може вислухати шуми Ультразвукове дослідження нирок, комп’ютерна томографічна ангіографія або магнітно-резонансна ангіографія, інвазивна ангіографія Коарктація аорти Під час проведення об’єктивного дослідження пульс та артеріальний тиск, що визначаються на верхніх кінцівках, є більшими за пульс та артеріальний тиск, що визначаються на нижніх кінцівках; при аускультації вислуховується систолічний шум уздовж усього лівого краю грудини та з боку спини над проєкцією звуження аорти, а іноді й над розширеними міжреберними артеріями, що пульсують. На рентгенограмі органів грудної клітки ознакою коарктації аорти є дефекти кісткової тканини нижнього краю кількох пар ребер Магнітно-резонансна ангіографія, інвазивна ангіографія, трансезофагеальна ехокардіографія Первинний гіперальдостеронізм Наявність артеріальної гіпертензії, що є стійкою до терапії лікарськими засобами, та гіпокаліємії (зниженого рівня калію в плазмі крові) Визначення рівня реніну та альдостерону. Визначення рівня альдостерону та калію у сечі, що була зібрана за добу після перорального навантаження кухонною сіллю Синдром Кушинга Абдомінальне ожиріння (відкладення жиру на животі), наявність стрій (широких багряно-синюшних смуг розтягування) на шкірі живота, м’язова слабкість Визначення рівня кортизолу в сечі після введення пацієнту дексаметазону, комп’ютерна томографія надниркових залоз Феохромоцитома та парагангліома Епізоди раптового та різкого підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, підвищене потовиділення, блідість шкірних покривів та слизових оболонок, вторинний стероїдний цукровий діабет Визначення рівня метанефрину в плазмі крові, визначення рівня метанефрину, епінефрину та норепінефрину в сечі, що була зібрана за добу, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини, нирок та надниркових залоз Синдром обструктивного апное уві сні Гучне хропіння, товста та масивна шия у пацієнта, ожиріння, сонливість Полісомнографія

Перша допомога при артеріальній гіпертензії

При значному для цього пацієнта підвищенні артеріального тиску йому слід заспокоїтися, прийняти зручне для нього положення тіла, а також забезпечити достатню вентиляцію приміщення для припливу свіжого повітря.

Одяг не має обмежувати пацієнта, також йому слід послабити або розстібнути комір.

Також пацієнту слід прийняти препарати із седативною (заспокійливою) дією, наприклад, різні комбіновані лікарські засоби у формі розчину для прийому всередину, до складу яких входить фенобарбітал, у дозі 30–50 крапель на невелику склянку води кімнатної температури одноразово, або фітопрепарати, які містять валеріану, собачу кропиву, глід, мелісу, що мають седативні властивості, відповідно до інструкції щодо їх застосування.

Потім слід почекати 10–15–20 хв та виміряти знову артеріальний тиск. Якщо він не знижується, слід прийняти всередину каптоприл у дозі 25 мг або лізиноприл у дозі 10 мг.

За наявності наступних скарг або симптомів:

давлячий, стискаючий або пекучий біль у грудній клітці;

втрата свідомості (навіть короткочасна);

раптова втрата зору;

поява блювання на висоті підйому артеріального тиску;

раптовий параліч або парез будь-якої частини тіла;

поява нечіткого, невиразного мовлення або нездатність пацієнта розмовляти;

поява асиметрії обличчя,

слід негайно та невідкладно звертатися за швидкою медичною допомогою!

Лікування при артеріальній гіпертензії

У наведеній нижче табл. 4 вказано основні класи антигіпертензивних лікарських засобів та деякі представники цих класів, які призначають при артеріальній гіпертензії (Kotchen Th.A., 2022).

Таблиця 4. Антигіпертензивні препарати

Клас антигіпертензивних засобів Деякі засоби для фармакотерапії при артеріальній гіпертензії Загальна добова доза, мг (кратність прийому за добу, раз) Інші показання до призначення Протипоказання Тіазидні діуретики Гідрохлортіазид 6,25–50 (за 1–2 рази) Цукровий діабет, дисліпідемія, подагра, гіперурикемія, гіпокаліємія Хлорталідон 25–50 (1) Петльові діуретики Фуросемід 40–80 (1–2) Хронічна серцева недостатність (ХСН) зі зниженою фракцією викиду, ХСН зі збереженою фракцією викиду, хронічна ниркова недостатність Цукровий діабет, дисліпідемія, подагра, гіперурикемія, гіпокаліємія Калійзберігаючі діуретики Еплеренон 50–100 (1–2) Синдром Ліддла (псевдогіперальдостеронізм) Ниркова недостатність, гіперкаліємія Амілорид 5–10 (1–2) Тріамтерен 50–100 (1–2) Антагоністи альдостерону Спіронолактон 25–100 (1–2) ХСН, первинний гіперальдостеронізм, резистентна артеріальна гіпертензія Ниркова недостатність, гіперкаліємія Блокатори кальцієвих каналів, похідні дигідропіридину Ніфедипін у формі ретард (тривалої дії) 30–60 (1) Постінфарктний кардіосклероз, надшлуночкова тахікардія, стенокардія Атріовентрикулярна блокада 2-го та 3-го ступенів, слабкість синусового вузла Блокатори кальцієвих каналів, похідні бензодіазепіну Дилтіазем у формі ретард (тривалої дії) 180–420 (1) Кардіоселективні блокатори β-адренорецепторів Атенолол 25–100 (1) Стенокардія, ХСН, постінфарктний кардіосклероз, синусова тахікардія, шлуночкові тахіаритмії Бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, атріовентрикулярна блокада 2-го та 3-го ступенів, слабкість синусового вузла Метопролол 25–100 (1–2) Некардіоселективні блокатори β-адренорецепторів Пропанолол 40–160 (2) Блокатори β-адренорецепторів та α-адренорецепторів Карведилол 12,5–50 (2) Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту Лізиноприл 10–40 (1) Постінфарктний міокардіосклероз, ХСН, нефропатії Гостра ниркова недостатність, двобічний стеноз ниркових артерій або ниркової артерії єдиної нирки, вагітність, гіперкаліємія Раміприл 2,5–20 (1–2) Блокатори рецепторів ангіотензину II 1-го типу Лозартан 25–100 (1–2) ХСН, нефропатія Ниркова недостатність, двобічний стеноз ниркових артерій або ниркової артерії єдиної нирки, вагітність, гіперкаліємія Валсартан 80–320 (1) Кандесартан 2–32 (1–2) Селективні блокатори α-адренорецепторів Празозин 2–20 (2–3) Аденома передміхурової залози Доксазозин 1–16 (1) Теразозин 1–10 (1–2) Симпатолітичні засоби центральної дії Метилдопа 250–1000 (2) Резерпін 0,05–0,25 (1) Прямі вазодилататори Гідралазин 25–100 (2) Тяжка форма ішемічної хвороби серця Міноксидил 2,5–80 (1-2)

Профілактика артеріальної гіпертензії

У наведеній нижче табл. 5 викладено основні заходи профілактики та немедикаментозної корекції за наявності у пацієнта артеріальної гіпертензії.

Таблиця 5. Заходи профілактики та немедикаментозної корекції артеріальної гіпертензії

Показник Опис Зменшення маси тіла індекс маси тіла (ІМТ) = маса тіла в кг/(зріст у метрах)2 Досягнення та підтримання ІМТ <25 кг/м2 Зниження споживання кухонної солі (хлориду натрію) <6 г кухонної солі на добу Дієта Раціон харчування зі значним вмістом свіжих фруктів, овочів, морської риби, знежирених молочних продуктів. Також їжа повинна містити достатню кількість калію, магнію, кальцію Помірне вживання алкоголю та алкогольних напоїв Для чоловіка на добу: Не більше ніж 1 стандартна пляшка (633 мл) 5% пива; або 250 мл 10–12% вина; або 60 мл 40% алкоголю (горілка, бренді, віскі, текіла, ром, джин). Для жінки на добу: Не більше ½ стандартної пляшки (315 мл) 5% пива; або 125 мл 10–12% вина; або 30 мл 40% алкоголю (горілка, бренді, віскі, текіла, ром, джин) Фізична активність Регулярна фізична активність, наприклад, швидка ходьба протягом 30 хв на день

Артеріальна гіпертензія — актуальна проблема населення глобального світу

З огляду на постійне зростання в усьому світі відсотка населення, що старіє, питання, які стосуються артеріальної гіпертензії, її діагностики, лікування та профілактики, стають все більш актуальними та нагальними.