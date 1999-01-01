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імплантати ін'єкційні
імплантати силіконові/гелеві
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ГІАМАКС ХОНДРО ІМПЛАНТАТ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ІН'ЄКЦІЙНИЙ
Розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 2 мл №1
Здоров'я
від
835,80
грн
в 294 аптеках
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проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Гель для ін'єкцій 20 мг/мл шприц 3 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
5301,03
грн
в 72 аптеках
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проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Гель для ін'єкцій 12 мг/мл шприц 2.5 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
3895,00
грн
в 63 аптеках
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проФЛЕКС ІНТРА МЕДИЧНИЙ ОРТОПЕДИЧНИЙ ГЕЛЬ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Гель для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
912,60
грн
в 52 аптеках
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ІМПЛАНТАТ ІН'ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ СТАБІЛІЗОВАНОЇ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ ARTRO-PATCH (АРТРО-ПАТЧ)
30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
від
5600,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 2 мл з 2-ма голками 21g №1
Юрія-Фарм
від
2535,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Імплантат для м'яких тканин HarmonyCa з лідокаїном
Шприц №2
Panaxia
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 4
2 х 1 мл, 27g1/2'' 4 голки №1
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLUMA™ З ЛІДОКАЇНОМ
1 мл 4 голки 27g 1/2’’ №2
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLUX
1 мл 27g 1/2 №2
Еббві Біофармасьютікалз
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLIFT® RETOUCH
2 шприци по 0,55 мл 4 голки 30g1/2’’ №1
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLBELLA™ З ЛІДОКАЇНОМ
2 х 1мл, 4 голки 30g1/2’’ №1
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТИ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLIFT™ З ЛІДОКАЇНОМ
1 мл 4 голки 30g1/2’’ №2
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 2
2 х 0,55 мл, 30g1/2'' 2 голки №1
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA 3
2 х 1 мл, 27g1/2'' 4 голки №1
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® VOLITE
1 мл 4 голки 32g 1/2" №2
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТАТИ ІН'ЄКЦІЙНІ ДЛЯ М'ЯКИХ ТКАНИН JUVEDERM® ULTRA SMILE
2 х 0,55 мл, 30g1/2'' 2 голки №1
Allergan
Немає в наявності
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ІМПЛАНТОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ТРИВАЛИХ ІНФУЗІЙ Ю-ПОРТ
Гібрид силікон f6,6 плюс з тунелером №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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ГІАЛУРОМ ХОНДРО РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ ТА ХОНДРОІТИН СУЛЬФАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Розчин для ін'єкцій 60 мг/3 мл + 90 мг/3 мл шприц №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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ІМПЛАНТ ІН’ЄКЦІЙНИЙ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ DIART® СТЕРИЛЬНО
1,8 % шприц 1 мл з 2-ма голками 21g №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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2
Форма випуску
2 х 1мл, 4 голки 30G1/2’’
2 шприци по 0,55 мл
гель д/ін
гібрид силікон F6,6 плюс
р-н
р-н д/внутрішньосуглоб.введ.
р-н д/ін.
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Дозування
1 %
1.8 %
10 мг
10 мг/мл
12 мг/мл
20 мг/мл
30 мг/мл
60 мг/3 мл + 90 мг/3 мл
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Пакування
1 мл
шприц
шприц 1 мл
шприц 2 мл
шприц 2.5 мл
шприц 3 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Allergan
Aptissen
Delta Medical Promotions AG
Panaxia
Rompharm Company
curasan
Медицинский центр М.Т.К.
Фармекс Групп
Юрия-Фарм
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