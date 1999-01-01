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Не розсмоктуючий шовний матеріал (з голкою або без)
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Шовний матеріал
Не розсмоктуючий шовний матеріал (з голкою або без)
поліпропілен
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PROLENE
4/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
326,95
грн
в 5 аптеках інших міст
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PROLENE
5/0, син. 90 см +2 голки 17 мм колючі 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
225,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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PROLENE
4/0, син. 90 см +2 голки 17 мм колючі 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
208,40
грн
в 3 аптеках інших міст
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRALEN, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Рр5225 5/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
від
226,60
грн
в 3 аптеках інших міст
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PROLENE
3/0, син. 75 см голка 22 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
120,75
грн
в 3 аптеках інших міст
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PROLENE
3/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
162,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ BIOPRO - МОНОФІЛАМЕНТНА НИТКА, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
2/0 90 см голка 29,7 мм ріжуча 3/8 №1
Biosintex
від
126,55
грн
в 1 аптеці інших міст
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PROLENE
3/0, син. 45 см голка 22 мм ріжуча 1/2 №1
Етікон, Інк.
Немає в наявності
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRALEN, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Рр5237 5/0 1 х 90 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
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PROLENE
4/0, син. w8557 90 см 2 голки 17 мм колючі taperpoint 1/2 №36
Етікон, Інк.
Немає в наявності
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PROLENE
3/0, син. 45 см голка 26 мм зворотньо-ріжуча 3/8 №1
Етікон, Інк.
Немає в наявності
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRALEN, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Рр5116 3/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRALEN, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Рр5153 4/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
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PROLENE
3/0, син. 75 см голка 22 мм колюча 1/2 №12
Етікон, Інк.
Немає в наявності
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PROLENE
3/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2 №12
Етікон, Інк.
Немає в наявності
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRALEN, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Рр5165 2/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRALEN, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Рр5261 2/0 1 х 90 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
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PROLENE
2/0, син. 75 см голка 31 мм колюча 1/2 №12
Етікон, Інк.
Немає в наявності
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ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ BIOPRO - МОНОФІЛАМЕНТНА НИТКА, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
3/0 75 см голка 24,3 мм ріжуча 3/8 №1
Biosintex
Немає в наявності
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ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ BIOPRO - МОНОФІЛАМЕНТНА НИТКА, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Usp 4-0 bx314 90 см колюча 1/2 №1
Biosintex
Немає в наявності
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РР5116
РР5153
РР5165
РР5225
РР5237
РР5261
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BX314 90 см
BX361 90 см
BX388 90 см
W8557 90 см
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Виробник
Biosintex
Chirana T. Injecta
Ethicon, Inc
Етікон, Інк.
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