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Засоби для зубних протезів
засоби для очищення зубних протезів
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ "КОРЕГА ТАБС З БІОФОРМУЛОЮ"
Таблетки №30
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
115,00
грн
в 894 аптеках
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Корега Макс Очищення таблетки для щоденного очищення зубних протезів
Таблетки №30
Stafford-Miller Ir.L.
від
125,50
грн
в 850 аптеках
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Виробник
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Stafford-Miller Ir.L.
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