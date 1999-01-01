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Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Засоби для зубних протезів
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ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ "КОРЕГА ТАБС З БІОФОРМУЛОЮ"
Таблетки №30
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
115,00
грн
в 894 аптеках
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Корега Макс Очищення таблетки для щоденного очищення зубних протезів
Таблетки №30
Stafford-Miller Ir.L.
від
125,50
грн
в 850 аптеках
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ФІКСУЮЧА ПРОКЛАДКА PROTEFIX
Вч №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
177,60
грн
в 283 аптеках
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ФІКСУЮЧА ПРОКЛАДКА PROTEFIX
Нч №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
162,00
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
табл.
тест-ручка
Виробник
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Stafford-Miller Ir.L.
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