Київ
Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Інші стоматологічні засоби
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Стандартні №10
DenTek Oral Care, Inc
від
230,00
грн
в 35 аптеках
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Таблетки для індикації нальоту "Paro® plak"
№10
Esro AG
від
218,25
грн
в 24 аптеках
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БЛОКНОТ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
100 х 80 мм розмір m №1
ЛАТУС
від
54,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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БЛОКНОТ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
100 х 160 мм розмір l №1
ЛАТУС
від
101,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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Фосфоцем
Порошок 50 г + розчин 30 мл №1
ДИДЕНТ
від
183,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ОПАЛЕСЦЕНС 15% (ГЕЛЬ ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ)
Шприц 1.2 мл №1
Ultradent Products Inc.
від
457,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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НИТКА РЕТРАКЦІЙНА SURE-CORD БЕЗ ПРОСОЧЕННЯ
№1 №1
Sure-Dent
від
525,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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НИТКА РЕТРАКЦІЙНА SURE-CORD БЕЗ ПРОСОЧЕННЯ
№0 №1
Sure-Dent
від
638,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Навудент
25 мл №1
ДИДЕНТ
від
58,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A3/o2 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A3/s8 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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ГОЛКИ КАРПУЛЬНІ MASTER
Eu 0,4 х 36 мм №100
Tecnofar
Немає в наявності
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Девітокс
Паста 3 г №1
ДИДЕНТ
Немає в наявності
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Гарнітур штучних жувальних зубів NAPERCE
A3/m32 нижній №8
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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Мікроаплікатор
Fine №1000
ЛАТУС
Немає в наявності
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Мікроаплікатор
Regular №1000
ЛАТУС
Немає в наявності
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Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A1/t3 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A2/s3 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A2/ss2 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A2/ss3 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
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1
2
3
Форма випуску
100 х 160 мм
100 х 80 мм
50 х 46 мм
50 х 75 мм
A1/T3
A2/M32
A2/M33
A2/S3
A2/SS2
A2/SS3
A2/T1
A2/T5
A3/M30
A3/M32
A3/O2
A3/O3
A3/O4
A3/O5
A3/S8
A3/SS2
A3/SS3
A3/T1
A3/T2
A3/T4
A3/T5
A3/T6
EU 0,3 х 12 мм
EU 0,4 х 36 мм
fine
regular
white
паста
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Пакування
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25 мл
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шприц 1.2 мл
Кількість штук в упаковці
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10
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500
1000
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Виробник
DenTek Oral Care, Inc
EXTRAMORE ELECTRONICS
Esro AG
Sogeva
Sure-Dent
Tecnofar
Ultradent Products Inc.
Yamahachi Dental MFG. Co.
ДИДЕНТ
ЛАТУС
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