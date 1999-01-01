Київ
Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Інші стоматологічні засоби

Медичні вироби

03Офтальмологічні та оптичні вироби

14Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Інші стоматологічні засоби
Сортування: По популярності
МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Стандартні №10
DenTek Oral Care, Inc
від 230,00 грн
в 35 аптеках
Знайти в аптеках
Таблетки для індикації нальоту "Paro® plak"
Таблетки для індикації нальоту "Paro® plak"
№10
Esro AG
від 218,25 грн
в 24 аптеках
Знайти в аптеках
БЛОКНОТ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
БЛОКНОТ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
100 х 80 мм розмір m №1
ЛАТУС
від 54,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БЛОКНОТ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
БЛОКНОТ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ
100 х 160 мм розмір l №1
ЛАТУС
від 101,20 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Фосфоцем
Фосфоцем
Порошок 50 г + розчин 30 мл №1
ДИДЕНТ
від 183,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ОПАЛЕСЦЕНС 15% (ГЕЛЬ ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ)
ОПАЛЕСЦЕНС 15% (ГЕЛЬ ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ)
Шприц 1.2 мл №1
Ultradent Products Inc.
від 457,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
НИТКА РЕТРАКЦІЙНА SURE-CORD БЕЗ ПРОСОЧЕННЯ
НИТКА РЕТРАКЦІЙНА SURE-CORD БЕЗ ПРОСОЧЕННЯ
№1 №1
Sure-Dent
від 525,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
НИТКА РЕТРАКЦІЙНА SURE-CORD БЕЗ ПРОСОЧЕННЯ
НИТКА РЕТРАКЦІЙНА SURE-CORD БЕЗ ПРОСОЧЕННЯ
№0 №1
Sure-Dent
від 638,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Навудент
Навудент
25 мл №1
ДИДЕНТ
від 58,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A3/o2 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A3/s8 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
ГОЛКИ КАРПУЛЬНІ MASTER
ГОЛКИ КАРПУЛЬНІ MASTER
Eu 0,4 х 36 мм №100
Tecnofar
Немає в наявності
Девітокс
Девітокс
Паста 3 г №1
ДИДЕНТ
Немає в наявності
Гарнітур штучних жувальних зубів NAPERCE
Гарнітур штучних жувальних зубів NAPERCE
A3/m32 нижній №8
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
Мікроаплікатор
Мікроаплікатор
Fine №1000
ЛАТУС
Немає в наявності
Мікроаплікатор
Мікроаплікатор
Regular №1000
ЛАТУС
Немає в наявності
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A1/t3 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A2/s3 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A2/ss2 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
Набір зубів NEW ACE фронтальні та NAPERCE жувальні
A2/ss3 №1
Yamahachi Dental MFG. Co.
Немає в наявності
123
ГоловнаКошикОбране