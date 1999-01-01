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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Засоби для догляду за ротовою порожниною

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14Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Засоби для догляду за ротовою порожниною
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Зубна щітка Meridol
Зубна щітка Meridol
1+1 м'яка №1
Колгейт-Палмолів Україна
від 132,30 грн
в 351 аптеці
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ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
№1
ГлаксоСмітКляйн
від 145,52 грн
в 305 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ"
ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ"
№1
Натурпродукт-Вега
від 66,80 грн
в 183 аптеках
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ЩЕТКА ДЛЯ ЗУБОВ ТА ДЕСЕН "LINDO"
ЩЕТКА ДЛЯ ЗУБОВ ТА ДЕСЕН "LINDO"
№2
ЛИНДО ООО
від 107,36 грн
в 83 аптеках
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Зубна щітка звукова "PROORAL"
Зубна щітка звукова "PROORAL"
T09 біла №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 2047,50 грн
в 50 аптеках
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Вузькі №16
DenTek Oral Care, Inc
від 296,82 грн
в 42 аптеках
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Широкі №16
DenTek Oral Care, Inc
від 262,46 грн
в 35 аптеках
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Зубна щітка звукова "PROORAL"
Зубна щітка звукова "PROORAL"
T09 рожева №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 2591,00 грн
в 28 аптеках
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Насадка для електричної зубної щітки "Vega"
Насадка для електричної зубної щітки "Vega"
Vt-25w біла №1
Vega Technologies Inc.
від 144,56 грн
в 26 аптеках
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Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Vk-11р junior рожева №1
Vega Technologies Inc.
від 168,36 грн
в 25 аптеках
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КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
35 мл полуниця №1
GC CORPORATION
від 656,60 грн
в 23 аптеках інших міст
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Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Vk-11в junior бірюзова №1
Vega Technologies Inc.
від 168,36 грн
в 23 аптеках
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Насадка для електричної зубної щітки "Vega"
Насадка для електричної зубної щітки "Vega"
Vt-25b чорна №1
Vega Technologies Inc.
від 144,56 грн
в 22 аптеках
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Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's)
Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's)
№1
Dentaco AS
від 721,10 грн
в 18 аптеках
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КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
35 мл м'ята №1
GC CORPORATION
від 651,00 грн
в 18 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА GUM CLASSIC
ЗУБНА ЩІТКА GUM CLASSIC
Повна м'яка 4-рядна №1
SUNSTAR DEUTSCHLAND GMBH
від 89,70 грн
в 16 аптеках інших міст
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КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
35 мл диня №1
GC CORPORATION
від 634,90 грн
в 16 аптеках інших міст
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Стандартні №16
DenTek Oral Care, Inc
від 296,82 грн
в 15 аптеках
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Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Vk-10р рожева №1
Vega Technologies Inc.
від 120,76 грн
в 13 аптеках
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ЗУБНА НИТКА (ФЛОС)
ЗУБНА НИТКА (ФЛОС)
Веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
від 186,07 грн
в 13 аптеках
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