Київ
Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Засоби для догляду за ротовою порожниною
Медичні вироби
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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Засоби для догляду за ротовою порожниною
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Зубна щітка Meridol
1+1 м'яка №1
Колгейт-Палмолів Україна
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132,30
грн
в 351 аптеці
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ЗУБНА ЩІТКА СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
№1
ГлаксоСмітКляйн
від
145,52
грн
в 305 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА "ЛАКАЛУТ ДО 4 РОКІВ"
№1
Натурпродукт-Вега
від
66,80
грн
в 183 аптеках
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ЩЕТКА ДЛЯ ЗУБОВ ТА ДЕСЕН "LINDO"
№2
ЛИНДО ООО
від
107,36
грн
в 83 аптеках
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Зубна щітка звукова "PROORAL"
T09 біла №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
2047,50
грн
в 50 аптеках
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Вузькі №16
DenTek Oral Care, Inc
від
296,82
грн
в 42 аптеках
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Широкі №16
DenTek Oral Care, Inc
від
262,46
грн
в 35 аптеках
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Зубна щітка звукова "PROORAL"
T09 рожева №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
2591,00
грн
в 28 аптеках
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Насадка для електричної зубної щітки "Vega"
Vt-25w біла №1
Vega Technologies Inc.
від
144,56
грн
в 26 аптеках
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Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Vk-11р junior рожева №1
Vega Technologies Inc.
від
168,36
грн
в 25 аптеках
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КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
35 мл полуниця №1
GC CORPORATION
від
656,60
грн
в 23 аптеках інших міст
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Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Vk-11в junior бірюзова №1
Vega Technologies Inc.
від
168,36
грн
в 23 аптеках
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Насадка для електричної зубної щітки "Vega"
Vt-25b чорна №1
Vega Technologies Inc.
від
144,56
грн
в 22 аптеках
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Зубна щітка звукова Duopower Dentaco (Dr.Barman's)
№1
Dentaco AS
від
721,10
грн
в 18 аптеках
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КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
35 мл м'ята №1
GC CORPORATION
від
651,00
грн
в 18 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА GUM CLASSIC
Повна м'яка 4-рядна №1
SUNSTAR DEUTSCHLAND GMBH
від
89,70
грн
в 16 аптеках інших міст
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КРЕМ GC TOOTH MOUSSE ДЛЯ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА
35 мл диня №1
GC CORPORATION
від
634,90
грн
в 16 аптеках інших міст
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МІЖЗУБНІ ЩІТКИ
Стандартні №16
DenTek Oral Care, Inc
від
296,82
грн
в 15 аптеках
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Насадка для дитячої зубної щітки Vega Kids
Vk-10р рожева №1
Vega Technologies Inc.
від
120,76
грн
в 13 аптеках
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ЗУБНА НИТКА (ФЛОС)
Веселий з тримачами №40
DenTek Oral Care, Inc
від
186,07
грн
в 13 аптеках
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D100.413.1 тип 3710 blue
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VK-11В Junior
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Ioulia & Irene Tsetis Pharmaceutical Laboratories
OROMED Sp.z o.o.
Oland Group
Pfizer Consumer Healthcare
Piave Spazzolificio
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
STS Holding Group
SUNSTAR DEUTSCHLAND GMBH
Stafford-Miller Ir.L.
Unilever
Vega Technologies Inc.
Джонсон и Джонсон Украина
Колгейт-Палмолив Украина
ЛИНДО ООО
Натурпродукт-Вега
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