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12Засоби особистої гігієни

Ватна продукція
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ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
Круглі №120
Torunskie ZMO
від 47,59 грн
в 393 аптеках
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ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова №160
Torunskie ZMO
від 20,38 грн
в 280 аптеках
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ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
Круглі, №80+30% №105
Torunskie ZMO
від 37,37 грн
в 177 аптеках
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ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Коробка квадратна №200
Torunskie ZMO
від 46,06 грн
в 164 аптеках
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ПАЛИЧКИ ВАТНІ "BABY TEAM"
ПАЛИЧКИ ВАТНІ "BABY TEAM"
З обмежувачем №56
Ningbo Raffini Import & Export
від 47,70 грн
в 143 аптеках
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ПАЛИЧКИ ВАТНІ ГІГІЄНІЧНІ ДЛЯ ДІТЕЙ BELLA BABY HAPPY
ПАЛИЧКИ ВАТНІ ГІГІЄНІЧНІ ДЛЯ ДІТЕЙ BELLA BABY HAPPY
№64
Torunskie ZMO
від 34,72 грн
в 128 аптеках
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ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
Круглі №100
Torunskie ZMO
від 39,94 грн
в 114 аптеках
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ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
З обмежувачем №60
Іпек
від 17,55 грн
в 113 аптеках
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ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм VINTAGE
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм VINTAGE
Склянка №200
Ipek Idrofil Pamuk San.Ve.Tic.As
від 18,60 грн
в 109 аптеках інших міст
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ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ
ВАТНІ ПОДУШЕЧКИ
№100
Torunskie ZMO
від 52,70 грн
в 107 аптеках інших міст
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ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова №100
Torunskie ZMO
від 13,61 грн
в 102 аптеках
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ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
ПОДУШЕЧКИ З ВАТИ BELLA COTTON
Круглі №80
Torunskie ZMO
від 48,66 грн
в 91 аптеці
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ВАТНІ ПАФИ
ВАТНІ ПАФИ
№200
Укрмедтекстиль
від 44,27 грн
в 39 аптеках
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ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Упаковка поліетиленова на паперовій основі №160
Torunskie ZMO
від 43,70 грн
в 36 аптеках інших міст
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ВАТНІ ПАФИ
ВАТНІ ПАФИ
100 мм х 100 мм №100
Укрмедтекстиль
від 83,95 грн
в 24 аптеках
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ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
ПАЛОЧКИ ГІГІЄНІЧНІ "BELLA COTTON"
Картонна прямокутна упаковка на паперовій основі №300
Torunskie ZMO
від 45,69 грн
в 20 аптеках
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ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
ВАТНІ ПАЛИЧКИ "БІЛОСНІЖКА"
№100
Іпек
від 9,90 грн
в 20 аптеках
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ВАТНІ ПАФИ
ВАТНІ ПАФИ
№300
Укрмедтекстиль
від 33,10 грн
в 18 аптеках
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ВАТНІ ПАЛОЧКИ
ВАТНІ ПАЛОЧКИ
Кругла упаковка №100
Іпек
від 15,90 грн
в 18 аптеках
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ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA"
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA"
Зіп-лок №200
Іпек
від 37,46 грн
в 17 аптеках
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