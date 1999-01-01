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Пелюшки/простирадла
пелюшки/простирадла стерильні
Медичні вироби
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Предмети догляду за хворими
Пелюшки/простирадла
пелюшки/простирадла стерильні
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
90 см х 60 см №1
Технокомплекс
від
25,62
грн
в 63 аптеках
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
90 см х 60 см з адгезивним краєм №1
Технокомплекс
від
20,00
грн
в 59 аптеках
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
60 см х 60 см з адгезивним краєм №1
Технокомплекс
від
20,82
грн
в 21 аптеці
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ПЕЛЮШКА СТЕРИЛЬНА
90 см х 60 см з адгезивним краєм №1
від
37,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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ПЕЛЮШКА
60 см х 90 см однораз., стер. №1
від
30,60
грн
в 3 аптеках інших міст
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
60 см х 60 см №1
Технокомплекс
від
36,73
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
60 см х 40 см з адгезивним краєм №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
90 см х 60 см з адгезивним краєм (по периметру) №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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ПЕЛЮШКА ПОГЛИНАЮЧА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
60 см х 40 см №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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ПЕЛЮШКА СТЕРИЛЬНА
60 см х 60 см з адгезивним краєм №1
Технокомплекс
Немає в наявності
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ПЕЛЮШКА СТЕРИЛЬНА
60 см х 80 см стерильн. №2
Релакс
Немає в наявності
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ПЕЛЮШКА НЕТКАНА ВІОЛА
80 см х 60 см стерильн. №1
Shaoxing Zhengde Surgical Dressing
Немає в наявності
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ПРОСТИРАДЛО
120 х 80 см стерильн. №1
Неман
Немає в наявності
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ПРОСТИРАДЛО
180 х 120 см стерильн. №1
Немає в наявності
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ПРОСТИРАДЛО
180 х 140 см стерильн. №1
Немає в наявності
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ПРОСТИРАДЛО
180 х 160 см стерильн. №1
Немає в наявності
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