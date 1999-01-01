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Двокомпонентні шприци

Шприци середнього обсягу (2-50 мл)

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Двокомпонентні шприци
Шприци середнього обсягу (2-50 мл)
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645103v) 10 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від 3,80 грн
в 380 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645022v) 2 мл луєр дуо 23g х 1 1/4’’ №1
Б. Браун
від 4,66 грн
в 332 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645057v) 5 мл луєр дуо 22gх1 1/4" №1
Б. Браун
від 5,31 грн
в 331 аптеці
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645200v) 20 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від 6,39 грн
в 313 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 20 мл двокомпонентний, з голкою 21g №1
від 4,40 грн
в 109 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645057v) 5 мл луєр дуо 22gх1 1/4" №100
Б. Браун
від 6,00 грн
в 101 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645103v) 10 мл луер дуо 21gх1 1/2" №100
Б. Браун
від 7,00 грн
в 100 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 10 мл двокомпонентний, з голкою 21g №1
від 2,90 грн
в 99 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 2 мл двокомпонентний, з голкою 23g №1
від 1,90 грн
в 93 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645200v) 20 мл луер дуо 21gх1 1/2" №100
Б. Браун
від 10,00 грн
в 91 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-Х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-Х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
21g (0,8 х 40 мм) 20 мл luer slip з голкою №1
від 2,30 грн
в 72 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 5 мл двокомпонентний, з голкою 22g №1
від 2,30 грн
в 64 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
від 1,70 грн
в 59 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луер 20 мл, двохкомпонентний 22gх1 1/2 (0,7х38) 21gx1 1/2 (0,8х38) безпечна голка №1
від 8,00 грн
в 48 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 2-Х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 2-Х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
від 1,50 грн
в 41 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ARTERIUM® СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ARTERIUM® СТЕРИЛЬНИЙ
Двокомпонентний з 2 голками 5 мл №1
від 6,20 грн
в 24 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 4,96 грн
в 24 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
5 мл з голкою 22gх1 1/4" (0,7 х 30 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 10,16 грн
в 18 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
2 мл з голкою 23g х 1 (0,6 х 25 мм) №1
Бектон Дікінсон
від 8,10 грн
в 17 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 6,22 грн
в 17 аптеках інших міст
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