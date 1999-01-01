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Двокомпонентні шприци
Шприци середнього обсягу (2-50 мл)
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Двокомпонентні шприци
Шприци середнього обсягу (2-50 мл)
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645103v) 10 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від
3,80
грн
в 380 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645022v) 2 мл луєр дуо 23g х 1 1/4’’ №1
Б. Браун
від
4,66
грн
в 332 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645057v) 5 мл луєр дуо 22gх1 1/4" №1
Б. Браун
від
5,31
грн
в 331 аптеці
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645200v) 20 мл луер дуо 21gх1 1/2" №1
Б. Браун
від
6,39
грн
в 313 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 20 мл двокомпонентний, з голкою 21g №1
від
4,40
грн
в 109 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645057v) 5 мл луєр дуо 22gх1 1/4" №100
Б. Браун
від
6,00
грн
в 101 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645103v) 10 мл луер дуо 21gх1 1/2" №100
Б. Браун
від
7,00
грн
в 100 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 10 мл двокомпонентний, з голкою 21g №1
від
2,90
грн
в 99 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 2 мл двокомпонентний, з голкою 23g №1
від
1,90
грн
в 93 аптеках
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ШПРИЦ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ INJEKT®
(4645200v) 20 мл луер дуо 21gх1 1/2" №100
Б. Браун
від
10,00
грн
в 91 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-Х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
21g (0,8 х 40 мм) 20 мл luer slip з голкою №1
від
2,30
грн
в 72 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луєр 5 мл двокомпонентний, з голкою 22g №1
від
2,30
грн
в 64 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
від
1,70
грн
в 59 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Луер 20 мл, двохкомпонентний 22gх1 1/2 (0,7х38) 21gx1 1/2 (0,8х38) безпечна голка №1
від
8,00
грн
в 48 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ 2-Х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
від
1,50
грн
в 41 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ARTERIUM® СТЕРИЛЬНИЙ
Двокомпонентний з 2 голками 5 мл №1
від
6,20
грн
в 24 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED"
Luer slip 2 мл 23g (0,6 х 30 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
4,96
грн
в 24 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
5 мл з голкою 22gх1 1/4" (0,7 х 30 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
10,16
грн
в 18 аптеках
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ШПРИЦ ІНЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ BD EMERALD™ СТЕРИЛЬНИЙ
2 мл з голкою 23g х 1 (0,6 х 25 мм) №1
Бектон Дікінсон
від
8,10
грн
в 17 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 2-х КОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED"
Luer slip 5 мл 22g (0,7 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
6,22
грн
в 17 аптеках інших міст
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Форма випуску
(4645022V)
(4645057V)
(4645103V)
(4645200V)
2 мл
21G (0,8 х 40 мм)
22G (0,7 х 40 мм)
23G (0,6 х 30 мм)
2B, двокомпонентний
Luer
Luer Slip
luer lock
Луер 10 мл, двохкомп.
Луер 2 мл, двохкомп.
Луер 20 мл, двохкомп.
Луер 5 мл, двохкомп.
Луєр
Луєр 10 мл
Луєр 20 мл
Луєр 5 мл
двокомп. з 2 голками (Луєр)
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21Gх1 1/2 (0,8х38)
22Gх1 1/2 (0,7х38)
з двома голками
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Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
Becton Dickinson
Jiangsu Kanghua ME
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
Jiangyin Nanquan Macromolecule Product
Set Medikal
Sopharma
Б. Браун
Бектон Дікінсон
ВОГТ МЕДІКАЛ
Гемопласт
Допомога-I
Тюменский ЗМОИ
Юрія-Фарм
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