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Пристрої для ПР и ПК

інфузійні насоси (інфузомати)

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Пристрої для ПР и ПК
інфузійні насоси (інфузомати)
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Інфузійна помпа "Medicare" одноразового використання (з регульованою швидкістю введения для світлочутливих розчинів)
Інфузійна помпа "Medicare" одноразового використання (з регульованою швидкістю введения для світлочутливих розчинів)
№1
Допомога-I
від 820,00 грн
в 283 аптеках
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
250 см №1
Б. Браун
від 165,00 грн
в 6 аптеках
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
8700095sp 250/150 см тип неутрапур з фільтром 0,2мкм №1
Б. Браун
від 466,76 грн
в 2 аптеках
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
8700036sp 250 см тип стандартний №1
Б. Браун
від 116,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ INFUSOMAT® SPACE LINE
НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ INFUSOMAT® SPACE LINE
8700036sp 250 см стандарт №1
Б. Браун
від 196,02 грн
в 1 аптеці
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
8700125sp 250 см тип непрозорий №1
Б. Браун
Немає в наявності
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