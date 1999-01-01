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Пристрої для ПР и ПК
інфузійні насоси (інфузомати)
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Пристрої для ПР и ПК
інфузійні насоси (інфузомати)
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Інфузійна помпа "Medicare" одноразового використання (з регульованою швидкістю введения для світлочутливих розчинів)
№1
Допомога-I
від
820,00
грн
в 283 аптеках
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
250 см №1
Б. Браун
від
165,00
грн
в 6 аптеках
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
8700095sp 250/150 см тип неутрапур з фільтром 0,2мкм №1
Б. Браун
від
466,76
грн
в 2 аптеках
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
8700036sp 250 см тип стандартний №1
Б. Браун
від
116,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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НАБІР ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ INFUSOMAT® SPACE LINE
8700036sp 250 см стандарт №1
Б. Браун
від
196,02
грн
в 1 аптеці
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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ
8700125sp 250 см тип непрозорий №1
Б. Браун
Немає в наявності
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Форма випуску
8700036SP
8700095SP
8700125SP
Пакування
250 см
250/150 см
8700036SP 250 см
Виробник
Б. Браун
Допомога-I
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