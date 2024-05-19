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INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 250 см, №1 - Львів (188598) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (4)
132,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
240,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
Всього: упаковка (2)
180,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (10)
244,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
241,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
244,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
243,67 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (8)
173,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (11)
172,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
180,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (10)
172,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
195,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (2)
241,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
247,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
240,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
240,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
243,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
246,37 грн