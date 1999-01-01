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04Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)

Тести на вагітність і овуляцію
Тести на овуляцію
інші тести на овуляцію
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
Струменевий №2
Долфі-Україна
від 191,00 грн
в 134 аптеках
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ТЕСТ СТРУЙНИЙ SOLO™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ У СЕЧІ
ТЕСТ СТРУЙНИЙ SOLO™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ У СЕЧІ
Тест №5
Фармаско
від 266,10 грн
в 24 аптеках інших міст
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ OvaTel®
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ OvaTel®
№1
Abbott Products GmbH
Немає в наявності
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
25 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ FRAUTEST
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ FRAUTEST
№5
Укрмедіка
Немає в наявності
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