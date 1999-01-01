Київ
Тести на вагітність і овуляцію
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НАБІР ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ ТА ВАГІТНОСТІ EVIPLAN 5+1
Тест-смужка для визначення овуляції eviplan 5 шт + тест-смужка для визначення вагітності evitest №1 №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
273,79
грн
в 837 аптеках
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Тест-смужка на овуляцію SOLO mini®
№5
Фармаско
від
239,00
грн
в 299 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
Тест-смужка №(5+1) №1
Долфі-Україна
від
336,80
грн
в 135 аптеках
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
Струменевий №2
Долфі-Україна
від
191,00
грн
в 134 аптеках
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ТЕСТ СМУЖКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ TETA®
№1
Тетафарм
від
37,26
грн
в 42 аптеках
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh133 струменевий №2
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від
407,69
грн
в 37 аптеках
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ТЕСТ СТРУЙНИЙ SOLO™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ У СЕЧІ
Тест №5
Фармаско
від
266,10
грн
в 24 аптеках інших міст
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ТЕСТ СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ TETA®
№1
Assure Tech Co Ltd
від
45,30
грн
в 4 аптеках інших міст
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh130 стрічка №6
Atlas Link
від
387,00
грн
в 3 аптеках
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НАБІР ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ DR. MARTA
3 тест-смужки №1
Core Technology
від
180,00
грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ "BONA-PLAN"
№5
Теспро
від
260,95
грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ SOLO mini ONE-STEP LH TEST
№5
Фармаско
від
368,15
грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ FRAUTEST
№5
Укрмедіка
Немає в наявності
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
25 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ OvaTel®
№1
Abbott Products GmbH
Немає в наявності
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
25 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
40 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh133 струменевий №5
Немає в наявності
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Тест-смужка на овуляцію SOLO mini®
№3
Фармаско
Немає в наявності
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh130 стрічка №7
Немає в наявності
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Форма випуску
25 mlU/ml
3 тест-смужки
40 mlU/ml
LH130
LH133
струменевий
тест
тест-см д/в овул EVIPLAN 5 шт
тест-смужка
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Кількість штук в упаковці
1
2
3
5
6
7
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Виробник
Abbott Products GmbH
Assure Tech Co Ltd
Atlas Link
Atlas Link (Beijing) Technology
Core Technology
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
ВИНКОМЕД ООО
Долфи-Украина
Теспро
Тетафарм
Укрмедика
Фармаско
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