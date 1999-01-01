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Тести на вагітність і овуляцію

Тести на овуляцію

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Тести на вагітність і овуляцію
Тести на овуляцію
Сортування: По популярності
НАБІР ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ ТА ВАГІТНОСТІ EVIPLAN 5+1
НАБІР ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ ТА ВАГІТНОСТІ EVIPLAN 5+1
Тест-смужка для визначення овуляції eviplan 5 шт + тест-смужка для визначення вагітності evitest №1 №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 273,79 грн
в 837 аптеках
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Тест-смужка на овуляцію SOLO mini®
Тест-смужка на овуляцію SOLO mini®
№5
Фармаско
від 239,00 грн
в 299 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
Тест-смужка №(5+1) №1
Долфі-Україна
від 336,80 грн
в 135 аптеках
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СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ ПО СЕЧІ HOMETEST
Струменевий №2
Долфі-Україна
від 191,00 грн
в 134 аптеках
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ТЕСТ СМУЖКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ TETA®
ТЕСТ СМУЖКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ TETA®
№1
Тетафарм
від 37,26 грн
в 42 аптеках
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh133 струменевий №2
Атлас Лінк (Бейджинг) Технолоджи Ко., Лтд
від 407,69 грн
в 37 аптеках
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ТЕСТ СТРУЙНИЙ SOLO™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ У СЕЧІ
ТЕСТ СТРУЙНИЙ SOLO™ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ У СЕЧІ
Тест №5
Фармаско
від 266,10 грн
в 24 аптеках інших міст
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ТЕСТ СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ TETA®
ТЕСТ СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ TETA®
№1
Assure Tech Co Ltd
від 45,30 грн
в 4 аптеках інших міст
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ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh130 стрічка №6
Atlas Link
від 387,00 грн
в 3 аптеках
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НАБІР ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ DR. MARTA
НАБІР ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ DR. MARTA
3 тест-смужки №1
Core Technology
від 180,00 грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ "BONA-PLAN"
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ "BONA-PLAN"
№5
Теспро
від 260,95 грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ SOLO mini ONE-STEP LH TEST
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ SOLO mini ONE-STEP LH TEST
№5
Фармаско
від 368,15 грн
в 1 аптеці
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ FRAUTEST
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ FRAUTEST
№5
Укрмедіка
Немає в наявності
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
25 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ OvaTel®
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ OvaTel®
№1
Abbott Products GmbH
Немає в наявності
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
25 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОВУЛЯЦІЇ
40 mlu/ml prima diagnostic №1
ВИНКОМЕД ООО
Немає в наявності
ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh133 струменевий №5
Немає в наявності
Тест-смужка на овуляцію SOLO mini®
Тест-смужка на овуляцію SOLO mini®
№3
Фармаско
Немає в наявності
ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
ЕКСПРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРІОДУ ОВУЛЯЦІЇ (У СЕЧІ) HOMETEST
Lh130 стрічка №7
Немає в наявності
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