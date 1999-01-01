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04Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)

Системи для визначення мікроорганізмів
експрес-тести
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Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B
Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B
№1
Assure Tech Co Ltd
від 630,20 грн
в 712 аптеках
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Швидкий тест для діагностики хелікобактерної інфекції CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР
Швидкий тест для діагностики хелікобактерної інфекції CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР
Тест-касета для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від 316,73 грн
в 357 аптеках
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Швидкий тест для діагностики ротавірусної інфекції CITO TEST® ROTA
Швидкий тест для діагностики ротавірусної інфекції CITO TEST® ROTA
Тест-касета arcs21 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від 208,40 грн
в 312 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ C CITO TEST® ГЕПАТИТ C
ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ C CITO TEST® ГЕПАТИТ C
Ihcv-c41 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від 222,46 грн
в 284 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ B CITO TEST® ГЕПАТИТ B
ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ B CITO TEST® ГЕПАТИТ B
Ihbsg-c41 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від 288,80 грн
в 283 аптеках
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Швидкий тест на антиген коронавірусу 2019-nCoV
Швидкий тест на антиген коронавірусу 2019-nCoV
W196 №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від 42,20 грн
в 4 аптеках інших міст
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КАСЕТНИЙ ЕКСПРЕС-ТЕСТ Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM
КАСЕТНИЙ ЕКСПРЕС-ТЕСТ Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM
№25
Медфікс
Немає в наявності
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СИФІЛІСУ
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СИФІЛІСУ
W34-c4p №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
Швидкий тест для діагностики стрептококової ангіни CITO TEST® Strep A
Швидкий тест для діагностики стрептококової ангіни CITO TEST® Strep A
Bstrepcs11 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
Немає в наявності
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА АНТИГЕН H.pylori
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА АНТИГЕН H.pylori
Ihp-602h №1
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd
Немає в наявності
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ГРИП А+В
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ГРИП А+В
Тест-касета №1
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd
Немає в наявності
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