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Вироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)
Системи для визначення мікроорганізмів
експрес-тести
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Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B
№1
Assure Tech Co Ltd
від
630,20
грн
в 712 аптеках
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Швидкий тест для діагностики хелікобактерної інфекції CITO TEST® ХЕЛІКОБАКТЕР
Тест-касета для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від
316,73
грн
в 357 аптеках
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Швидкий тест для діагностики ротавірусної інфекції CITO TEST® ROTA
Тест-касета arcs21 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від
208,40
грн
в 312 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ C CITO TEST® ГЕПАТИТ C
Ihcv-c41 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від
222,46
грн
в 284 аптеках
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ТЕСТ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ B CITO TEST® ГЕПАТИТ B
Ihbsg-c41 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
від
288,80
грн
в 283 аптеках
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Швидкий тест на антиген коронавірусу 2019-nCoV
W196 №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
від
42,20
грн
в 4 аптеках інших міст
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КАСЕТНИЙ ЕКСПРЕС-ТЕСТ Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM
№25
Медфікс
Немає в наявності
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ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СИФІЛІСУ
W34-c4p №1
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Немає в наявності
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Швидкий тест для діагностики стрептококової ангіни CITO TEST® Strep A
Bstrepcs11 для самоконтролю №1
Науково-виробнича компанія Фармаско
Немає в наявності
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ШВИДКИЙ ТЕСТ НА АНТИГЕН H.pylori
Ihp-602h №1
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd
Немає в наявності
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ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ГРИП А+В
Тест-касета №1
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd
Немає в наявності
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Форма випуску
BSTREPCS11
IHBSG-C41
IHCV-C41
W196
W34-C4P
тест-касета
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Пакування
ARCS21
Кількість штук в упаковці
1
25
Виробник
Assure Tech Co Ltd
Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd
Медфікс
Науково-виробнича компанія Фармаско
Научно-производственная Компания Фармаско
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