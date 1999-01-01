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Прилади для вимірювання рівня глюкози крови
набори для вимірювання рівня глюкози крові
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Прилади для вимірювання рівня глюкози крови
набори для вимірювання рівня глюкози крові
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Набір "Система контролю рівня глюкози в крові One Touch Select Plus Simple + тест-смужки One Touch Select Plus"
+ тест-смужки №50 №1
Lifescan Europe a Division of Cilag GmbH International
від
995,01
грн
в 325 аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GlucoDr.auto™ AGM 4000
Прилад, 25 тест смужок авторучка для проколу, 10 ланцетів №1
Олл Медікус Ко., Лтд.
від
384,00
грн
в 283 аптеках
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Система контролю рівня глюкози в крові УЛЬТРА
2b №1
Джiанксi AIKEA Мсдикал Тсхнолоджи Ко., Лтд.
від
350,91
грн
в 141 аптеці
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ГЛЮКО-ТЕСТ-МБА ТЕСТ-НАБІР ІМУНОХР.Д/ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ У СЕЧІ
Тест №50
Медбіоальянс
Немає в наявності
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НАБІР ACCU-CHEK ACTIVE
+ тест-смужки № 100 №1
Рош Діагностікс
Немає в наявності
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НАБІР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ WELLION CALLA LIGHT
Білий №1
MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.
Немає в наявності
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СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ АККУ-ЧЕК® ПЕРФОРМА
№1
Roche Diabetes Care GmbH
Немає в наявності
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Форма випуску
2B
білий
прилад, 25 тест смужок
Пакування
тест
Кількість штук в упаковці
1
50
Виробник
All Medicus
Lifescan Europe a Division of Cilag GmbH International
MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.
Roche Diabetes Care GmbH
Roche Diagnostics
Джiанксi AIKEA Мсдикал Тсхнолоджи Ко., Лтд.
ООО "Медбиоальянс"
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