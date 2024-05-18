B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (449718) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Південна, 37
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Шостка, вул. Свободи, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Рівне, вул. Щаслива, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Вараш, м-н Вараш, 11
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Тлумач, вул. Макуха, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Сімейна аптека
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12