Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИВітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)ЦіанокобаламінB12 АнкерманЦіни в аптеках

B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (449718) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
539,54
Економія: -50,53 грн
489,01 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
553,50
Економія: -54,73 грн
498,77 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
557,99
Економія: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
573,99
Економія: -59,08 грн
514,91 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
565,49
Економія: -60,99 грн
504,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Шостка, вул. Свободи, 40
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Всього: упаковка (1)
576,86
Економія: -61,95 грн
514,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
521,58
Економія: -0,39 грн
521,19 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
483,00
Економія: -2,40 грн
480,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (2)
542,21
Економія: -43,24 грн
498,97 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
505,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
520,59 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Вараш, м-н Вараш, 11
Всього: упаковка (1)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Тлумач, вул. Макуха, 13
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (1)
555,20
Економія: -52,36 грн
502,84 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
481,71
Економія: -2,62 грн
479,09 грн