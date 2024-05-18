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Алфлутоп розчин для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Харків (245367) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 385 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
1234,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
1069,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), ампула (5)
1232,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
1172,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: ампула (7)
1181,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), ампула (7)
1239,93
Економія: -134,35 грн
1105,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
1237,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (10)
1223,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1247,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
1192,20
Економія: -62,40 грн
1129,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1205,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: ампула (5)
1196,60
Економія: -95,80 грн
1100,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1196,99
Економія: -106,45 грн
1090,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
1236,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: ампула (5)
1222,40 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1137,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), ампула (9)
1250,30
Економія: -129,84 грн
1120,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
1200,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
1230,50 грн