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ТОВ "Тернофарм"
229 препаратів
229 препаратів
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Адреса
46010, Україна,
Телефон
+38 (0352) 25-59-33
Електронна пошта
[email protected]
Факс
+38 (0352) 25-59-33
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Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 50 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від
50,48
грн
в 920 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 25 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від
29,89
грн
в 822 аптеках
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Шлункові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від
41,00
грн
в 796 аптеках
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Панкреатин 8000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,24 г блістер №50
Тернофарм
від
85,90
грн
в 795 аптеках
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Скипидарна мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
від
25,07
грн
в 778 аптеках
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Борна мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
Тернофарм
від
31,60
грн
в 706 аптеках
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Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачці №1
Тернофарм
від
46,36
грн
в 698 аптеках
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Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
Тернофарм
від
82,04
грн
в 658 аптеках
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Антитусин
Таблетки блістер №10
Тернофарм
від
20,25
грн
в 632 аптеках
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Алтейка-Тернофарм
Сироп флакон 200 мл №1
Тернофарм
від
92,66
грн
в 595 аптеках
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Нашатирно-анісові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від
30,17
грн
в 593 аптеках
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Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернопільська ФФ
від
32,67
грн
в 572 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
від
8,09
грн
в 552 аптеках
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Зубні краплі
Розчин зубний флакон-крапельниця 20 мл №1
Тернофарм
від
17,47
грн
в 533 аптеках
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Прополіс
Супозиторії 0,1 г блістер №10
від
143,33
грн
в 529 аптеках
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Холосас-Тернофарм
Сироп флакон 250 г №1
Тернофарм
від
90,54
грн
в 519 аптеках
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Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Тернофарм
від
96,38
грн
в 498 аптеках
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1
від
49,66
грн
в 486 аптеках
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Пантенол Плюс
Крем туба алюмінієва 30 г №1
Тернофарм
від
120,68
грн
в 481 аптеці
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Пантокрин
Екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від
253,30
грн
в 481 аптеці
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