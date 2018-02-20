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ТОВ "Тернофарм"229 препаратів

229 препаратів
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Трикардин серцеві краплі
Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 50 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від 50,48 грн
в 920 аптеках
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Трикардин серцеві краплі
Трикардин серцеві краплі
Краплі оральні флакон скляний 25 мл з пробкою-крапельницею №1
Тернофарм
від 29,89 грн
в 822 аптеках
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Шлункові краплі
Шлункові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від 41,00 грн
в 796 аптеках
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Панкреатин 8000
Панкреатин 8000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,24 г блістер №50
Тернофарм
від 85,90 грн
в 795 аптеках
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Скипидарна мазь
Скипидарна мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
від 25,07 грн
в 778 аптеках
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Борна мазь 5%
Борна мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
Тернофарм
від 31,60 грн
в 706 аптеках
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Паста Теймурова
Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачці №1
Тернофарм
від 46,36 грн
в 698 аптеках
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Форт-Гель
Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
Тернофарм
від 82,04 грн
в 658 аптеках
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Антитусин
Антитусин
Таблетки блістер №10
Тернофарм
від 20,25 грн
в 632 аптеках
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Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм
Сироп флакон 200 мл №1
Тернофарм
від 92,66 грн
в 595 аптеках
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Нашатирно-анісові краплі
Нашатирно-анісові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від 30,17 грн
в 593 аптеках
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Бороментол
Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернопільська ФФ
від 32,67 грн
в 572 аптеках
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Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блістер №10
від 8,09 грн
в 552 аптеках
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Зубні краплі
Зубні краплі
Розчин зубний флакон-крапельниця 20 мл №1
Тернофарм
від 17,47 грн
в 533 аптеках
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Прополіс
Прополіс
Супозиторії 0,1 г блістер №10
від 143,33 грн
в 529 аптеках
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Холосас-Тернофарм
Холосас-Тернофарм
Сироп флакон 250 г №1
Тернофарм
від 90,54 грн
в 519 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Тернофарм
від 96,38 грн
в 498 аптеках
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1
від 49,66 грн
в 486 аптеках
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Пантенол Плюс
Пантенол Плюс
Крем туба алюмінієва 30 г №1
Тернофарм
від 120,68 грн
в 481 аптеці
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Пантокрин
Пантокрин
Екстракт рідкий спиртовий 50 мл флакон скляний №1
Тернофарм
від 253,30 грн
в 481 аптеці
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