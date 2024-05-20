Алтейка® таблетки для жування 0,12 г блістер, №20 - Одеса (126009) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Подорожник
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Всього: таблетки для жування (10)
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Одеса, вул. Садіковська, 25
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Степова, 17
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Подорожник
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Одеса, вул. Преображенська, 29
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Преображенська, 68
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Подорожник
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Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека tas
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16