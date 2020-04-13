Київ
Виробники на літеру “Т”
ТОВ "БУСТ ФАРМА"
52 препарати
52 препарати
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Адреса
Київ, 03022, вул. Васильківська, 30
Електронна пошта
[email protected]
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Гепавіста Детокс
Таблетки №20
EuBion Corporation
від
1163,00
грн
в 470 аптеках
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від
656,58
грн
в 450 аптеках
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Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №100
Буст Фарма
від
1924,46
грн
в 369 аптеках
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Пінеал Тенс
Порошок саше 3 г №14
Файн Фудс енд Фармасьютікалз
від
658,00
грн
в 333 аптеках
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Екземестан-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Буст Фарма
від
927,33
грн
в 326 аптеках
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Бонапур
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №1
Буст Фарма
від
694,00
грн
в 314 аптеках
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ЛедіВіста Баланс
Капсули блістер №30
Буст Фарма
від
550,01
грн
в 312 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер у картонній коробці №28
Буст Фарма
від
704,22
грн
в 308 аптеках
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Золевіста
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Буст Фарма
від
4950,00
грн
в 307 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер у картонній коробці №7
Буст Фарма
від
234,74
грн
в 306 аптеках
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ЛедіВіста Інозивіт
Капсули 680 мг №30
Буст Фарма
від
541,73
грн
в 304 аптеках
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Тіромодал
Таблетки №30
Буст Фарма
від
475,00
грн
в 301 аптеці
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Бонабласт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Буст Фарма
від
4349,52
грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Буст Фарма
від
3734,50
грн
в 300 аптеках
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Квадрулін
Таблетки №60
Буст Фарма
від
618,00
грн
в 297 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер у картонній коробці №7
Буст Фарма
від
233,13
грн
в 295 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер у картонній коробці №7
Буст Фарма
від
192,05
грн
в 294 аптеках
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Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер у картонній коробці №28
Буст Фарма
від
576,70
грн
в 293 аптеках
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Тірогард®
Капсули №30
Буст Фарма
від
225,99
грн
в 292 аптеках
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Біо-Ритмо
Розчин питний ампула 10 мл №20
Фармалабор – Продутос Фармасьютікос
від
558,00
грн
в 291 аптеці
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