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Виробники на літеру “Т”

ТОВ "БУСТ ФАРМА"52 препарати

52 препарати
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Гепавіста Детокс
Гепавіста Детокс
Таблетки №20
EuBion Corporation
від 1163,00 грн
в 470 аптеках
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
Буст Фарма
від 656,58 грн
в 450 аптеках
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Летрозол-Віста
Летрозол-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №100
Буст Фарма
від 1924,46 грн
в 369 аптеках
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Пінеал Тенс
Пінеал Тенс
Порошок саше 3 г №14
Файн Фудс енд Фармасьютікалз
від 658,00 грн
в 333 аптеках
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Екземестан-Віста
Екземестан-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Буст Фарма
від 927,33 грн
в 326 аптеках
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Бонапур
Бонапур
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №1
Буст Фарма
від 694,00 грн
в 314 аптеках
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ЛедіВіста Баланс
ЛедіВіста Баланс
Капсули блістер №30
Буст Фарма
від 550,01 грн
в 312 аптеках
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Кококсиб
Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер у картонній коробці №28
Буст Фарма
від 704,22 грн
в 308 аптеках
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Золевіста
Золевіста
Розчин для інфузій 5 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Буст Фарма
від 4950,00 грн
в 307 аптеках
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Кококсиб
Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер у картонній коробці №7
Буст Фарма
від 234,74 грн
в 306 аптеках
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ЛедіВіста Інозивіт
ЛедіВіста Інозивіт
Капсули 680 мг №30
Буст Фарма
від 541,73 грн
в 304 аптеках
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Тіромодал
Тіромодал
Таблетки №30
Буст Фарма
від 475,00 грн
в 301 аптеці
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Бонабласт
Бонабласт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Буст Фарма
від 4349,52 грн
в 300 аптеках
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Бонабласт
Бонабласт
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
Буст Фарма
від 3734,50 грн
в 300 аптеках
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Квадрулін
Квадрулін
Таблетки №60
Буст Фарма
від 618,00 грн
в 297 аптеках
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Кококсиб
Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер у картонній коробці №7
Буст Фарма
від 233,13 грн
в 295 аптеках
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Кококсиб
Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер у картонній коробці №7
Буст Фарма
від 192,05 грн
в 294 аптеках
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Кококсиб
Кококсиб
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер у картонній коробці №28
Буст Фарма
від 576,70 грн
в 293 аптеках
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Тірогард®
Тірогард®
Капсули №30
Буст Фарма
від 225,99 грн
в 292 аптеках
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Біо-Ритмо
Біо-Ритмо
Розчин питний ампула 10 мл №20
Фармалабор – Продутос Фармасьютікос
від 558,00 грн
в 291 аптеці
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