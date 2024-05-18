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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Харків (161618) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), саше (9)
1929,46
Економія: -98,50 грн
1830,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), саше (5)
1953,54
Економія: -119,55 грн
1833,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
2102,08
Економія: -307,34 грн
1794,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: крем (5)
1942,96
Економія: -82,96 грн
1860,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
1911,90
Економія: -119,80 грн
1792,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: крем (9)
1961,87
Економія: -212,30 грн
1749,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (3)
1932,45
Економія: -196,30 грн
1736,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1), саше (6)
1937,91
Економія: -116,91 грн
1821,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн