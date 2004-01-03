Виробник: Fresenius Kabi Deutschland GmbHОфициальный представитель в Украине - OOO "Хоспико"
61352 Bad Homburg v. d. H. Germany
+380445372064
+380445372064
Аміностерил Н-Гeпa Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 3757,31 грн
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 216,26 грн
Кетостерил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 100 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 1593,54 грн
Смофліпід 20% Емульсія для інфузії, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 306,09 грн
Аміновен Інфант 10% Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід для дітей Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 20 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Кабівен Периферичний Емульсія для інфузії, контейнер пластиковий трикамерний "біофін", 1440 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
Аміностерил Н-Гeпa Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 3757,31 грн
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 216,26 грн
Кетостерил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 100 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 1593,54 грн
Смофліпід 20% Емульсія для інфузії, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 306,09 грн
Аміновен Інфант 10% Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід для дітей Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 20 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Кабівен Периферичний Емульсія для інфузії, контейнер пластиковий трикамерний "біофін", 1440 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції