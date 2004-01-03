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Список виробниківFFresenius Kabi Deutschland GmbH

Виробник: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Официальный представитель в Украине - OOO "Хоспико"
61352 Bad Homburg v. d. H. Germany
+380445372064
+380445372064
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Знайдено: 18 препаратів
Аміностерил Н-Гeпa розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміностерил Н-Гeпa Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 2 аптеках інших міст
від 3757,31 грн
Ціни в інших містах
Гелоплазма розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 1 аптеці
від 216,26 грн
Ціни в аптеках
Кетостерил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 100; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Кетостерил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 100 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 71 аптеці
від 1593,54 грн
Ціни в аптеках
Смофліпід 20% емульсія для інфузії, флакон, 100 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Смофліпід 20% Емульсія для інфузії, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 13 аптеках
від 306,09 грн
Ціни в аптеках
Аміновен 10% розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміновен 10% Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Аміновен 15% розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміновен 15% Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміновен Інфант 10% Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Віталіпід Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід для дітей концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Віталіпід для дітей Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Гелоплазма розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 20; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 20 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта ліофілізат для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Дибен 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Дибен 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Йоностерил розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Йоностерил Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Кабівен Периферичний емульсія для інфузії, контейнер пластиковий трикамерний "біофін", 1440 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Кабівен Периферичний Емульсія для інфузії, контейнер пластиковий трикамерний "біофін", 1440 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Нефротект розчин для інфузій, флакон, 250 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Нефротект Розчин для інфузій, флакон, 250 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції
61352 Bad Homburg v. d. H. Germany
+380445372064
+380445372064
Знайдено: 18 препаратів
Аміностерил Н-Гeпa розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміностерил Н-Гeпa Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 2 аптеках інших міст
від 3757,31 грн
Ціни в інших містах
Гелоплазма розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 1 аптеці
від 216,26 грн
Ціни в аптеках
Кетостерил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 100; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Кетостерил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 100 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 71 аптеці
від 1593,54 грн
Ціни в аптеках
Смофліпід 20% емульсія для інфузії, флакон, 100 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Смофліпід 20% Емульсія для інфузії, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
В 13 аптеках
від 306,09 грн
Ціни в аптеках
Аміновен 10% розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміновен 10% Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Аміновен 15% розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміновен 15% Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Аміновен Інфант 10% розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Аміновен Інфант 10% Розчин для інфузій, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Віталіпід Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід для дітей концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Віталіпід для дітей Концентрат для розчину для інфузій, ампула, 10 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Гелоплазма розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 20; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Гелоплазма Розчин для інфузій, мішок freeflex®, 500 мл, № 20 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта ліофілізат для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Геміта ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Геміта Ліофілізат для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Дибен 500 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Дибен 500 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Ірінотел концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Ірінотел Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Йоностерил розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Йоностерил Розчин для інфузій, флакон, 500 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Кабівен Периферичний емульсія для інфузії, контейнер пластиковий трикамерний "біофін", 1440 мл, № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Кабівен Периферичний Емульсія для інфузії, контейнер пластиковий трикамерний "біофін", 1440 мл, № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Нефротект розчин для інфузій, флакон, 250 мл, № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Нефротект Розчин для інфузій, флакон, 250 мл, № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції