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ФарКоС
30 препаратів
30 препаратів
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Повна назва
Официальный дистрибьютор в Украине - ФК ООО "Артур-К"
Адреса
08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Чайки, 4
Телефон
(044) 391-50-90
Факс
(044) 391-50-90
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Адвокард®
Таблетки блістер в пачці №30
ФарКоС
від
100,08
грн
в 872 аптеках
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Ноотрофен-Фаркос
Таблетки 250 мг блістер у коробці №20
ФарКоС ФФ
від
172,44
грн
в 728 аптеках
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Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
від
88,68
грн
в 687 аптеках
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Гентаксан®
Порошок для зовнішнього застосування флакон-крапельниця 8 г в пачці №1
ФарКоС
від
122,36
грн
в 611 аптеці
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Ергос®
Таблетки 50 мг блістер №4
ФарКоС
від
97,20
грн
в 579 аптеках
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Гентаксан®
Порошок для зовнішнього застосування флакон-крапельниця 5 г в пачці №1
ФарКоС
від
86,57
грн
в 411 аптеці
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Трицитрон Екстра
Порошок для орального розчину саше коробка картонна №10
ФарКоС
від
151,31
грн
в 380 аптеках
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Трицитрон
Порошок для орального розчину саше №10
ФарКоС
від
134,97
грн
в 353 аптеках
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Ергос®
Таблетки 50 мг блістер №2
ФарКоС
від
50,38
грн
в 320 аптеках
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Мебікар-Фаркос
Капсули 300 мг блістер №24
ФарКоС
від
197,06
грн
в 318 аптеках
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МЕМБРАТОН SLEEP
Капсули №24
ФарКоС
від
145,15
грн
в 301 аптеці
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Ритмокор®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС
від
235,94
грн
в 293 аптеках
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Ентеросорб 7%
Гель туба полімерна 225 г №1
ФарКоС
від
208,00
грн
в 283 аптеках
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Гентаксан®
Порошок для зовнішнього застосування флакон-крапельниця 2 г в пачці №1
ФарКоС
від
59,10
грн
в 253 аптеках
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Тироксель
Таблетки 10 мг блістер №20
ФарКоС ФФ
від
325,72
грн
в 226 аптеках
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Ентеросорб 7%
Гель саше 15 г №15
ФарКоС
від
199,50
грн
в 200 аптеках
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Ангелон®
Таблетки 20 мг блістер зі смаком ментолу №30
ФарКоС
від
67,36
грн
в 114 аптеках
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ІмуноВел®
Капсули блістер у пачці №24
ФарКоС ФФ
від
98,83
грн
в 89 аптеках
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Ергос®
Таблетки 50 мг блістер №1
ФарКоС
від
33,80
грн
в 65 аптеках
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
ФарКоС
від
60,76
грн
в 21 аптеці
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