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Виробники на літеру “Ф”

ФарКоС30 препаратів

30 препаратів
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Адвокард®
Адвокард®
Таблетки блістер в пачці №30
ФарКоС
від 100,08 грн
в 872 аптеках
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Ноотрофен-Фаркос
Ноотрофен-Фаркос
Таблетки 250 мг блістер у коробці №20
ФарКоС ФФ
від 172,44 грн
в 728 аптеках
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Ритмокор®
Ритмокор®
Капсули блістер в пачці №48
ФарКоС
від 88,68 грн
в 687 аптеках
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Гентаксан®
Гентаксан®
Порошок для зовнішнього застосування флакон-крапельниця 8 г в пачці №1
ФарКоС
від 122,36 грн
в 611 аптеці
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Ергос®
Ергос®
Таблетки 50 мг блістер №4
ФарКоС
від 97,20 грн
в 579 аптеках
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Гентаксан®
Гентаксан®
Порошок для зовнішнього застосування флакон-крапельниця 5 г в пачці №1
ФарКоС
від 86,57 грн
в 411 аптеці
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Трицитрон Екстра
Трицитрон Екстра
Порошок для орального розчину саше коробка картонна №10
ФарКоС
від 151,31 грн
в 380 аптеках
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Трицитрон
Трицитрон
Порошок для орального розчину саше №10
ФарКоС
від 134,97 грн
в 353 аптеках
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Ергос®
Ергос®
Таблетки 50 мг блістер №2
ФарКоС
від 50,38 грн
в 320 аптеках
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Мебікар-Фаркос
Мебікар-Фаркос
Капсули 300 мг блістер №24
ФарКоС
від 197,06 грн
в 318 аптеках
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МЕМБРАТОН SLEEP
МЕМБРАТОН SLEEP
Капсули №24
ФарКоС
від 145,15 грн
в 301 аптеці
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Ритмокор®
Ритмокор®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС
від 235,94 грн
в 293 аптеках
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Ентеросорб 7%
Ентеросорб 7%
Гель туба полімерна 225 г №1
ФарКоС
від 208,00 грн
в 283 аптеках
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Гентаксан®
Гентаксан®
Порошок для зовнішнього застосування флакон-крапельниця 2 г в пачці №1
ФарКоС
від 59,10 грн
в 253 аптеках
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Тироксель
Тироксель
Таблетки 10 мг блістер №20
ФарКоС ФФ
від 325,72 грн
в 226 аптеках
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Ентеросорб 7%
Ентеросорб 7%
Гель саше 15 г №15
ФарКоС
від 199,50 грн
в 200 аптеках
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Ангелон®
Ангелон®
Таблетки 20 мг блістер зі смаком ментолу №30
ФарКоС
від 67,36 грн
в 114 аптеках
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ІмуноВел®
ІмуноВел®
Капсули блістер у пачці №24
ФарКоС ФФ
від 98,83 грн
в 89 аптеках
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Ергос®
Ергос®
Таблетки 50 мг блістер №1
ФарКоС
від 33,80 грн
в 65 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
ФарКоС
від 60,76 грн
в 21 аптеці
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