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Виробники на літеру “Е”

Ерсель Фарма Україна8 препаратів

8 препаратів
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Емотон
Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від 359,85 грн
в 451 аптеці
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Агвантар
Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 323,90 грн
в 354 аптеках
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Агвантар
Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 141,05 грн
в 58 аптеках
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Авертид
Авертид
Розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 205,50 грн
в 43 аптеках
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Агвантар комплекс
Агвантар комплекс
Капсули контейнер №20
Ерсель Фарма Україна
від 258,00 грн
в 21 аптеці
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Емотон
Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від 601,20 грн
в 12 аптеках
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Арофен для дітей
Арофен для дітей
Супозиторії ректальні 60 мг стрип №10
Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
Папалор
Папалор
Краплі оральні 800 мг/1 г контейнер 20 мл №1
Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
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