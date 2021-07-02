Київ
Виробники на літеру “Е”
Ерсель Фарма Україна
8 препаратів
8 препаратів
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Адреса
21000, Винница, пр. Юности 20/73-65
Телефон
+380432657878
Електронна пошта
[email protected]
Факс
+380432657878
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Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від
359,85
грн
в 451 аптеці
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Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
323,90
грн
в 354 аптеках
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Агвантар
Розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
141,05
грн
в 58 аптеках
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Авертид
Розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
205,50
грн
в 43 аптеках
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Агвантар комплекс
Капсули контейнер №20
Ерсель Фарма Україна
від
258,00
грн
в 21 аптеці
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Емотон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Ерсель Фарма Україна
від
601,20
грн
в 12 аптеках
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Арофен для дітей
Супозиторії ректальні 60 мг стрип №10
Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
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Папалор
Краплі оральні 800 мг/1 г контейнер 20 мл №1
Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
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