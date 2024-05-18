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Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Харків (136053) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
229,99
Економія: -32,22 грн
197,77 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
224,99
Економія: -27,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (1)
228,99
Економія: -31,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
244,99
Економія: -47,22 грн
197,77 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (2)
224,99
Економія: -27,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (2)
239,99
Економія: -42,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (2)
253,99
Економія: -56,22 грн
197,77 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
256,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
247,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
221,50 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (1)
230,99
Економія: -33,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -72,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
Всього: упаковка (2)
253,99
Економія: -56,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
269,99
Економія: -72,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Краснопілля, вул. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -72,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
Всього: упаковка (1)
241,99
Економія: -44,22 грн
197,77 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
228,99
Економія: -31,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Всього: упаковка (1)
269,99
Економія: -72,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -64,22 грн
197,77 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (2)
233,99
Економія: -36,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -64,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -56,22 грн
197,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 10
Всього: упаковка (1)
235,99
Економія: -38,22 грн
197,77 грн