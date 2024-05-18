Авертид розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл, №1 - Харків (136053) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Краснопілля, вул. Вокзальна, 3
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Всього: упаковка (1)
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Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
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Лебедин, вул. Михайлівська, 18
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 10