Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Харків (143909) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 59 аптеках
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
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