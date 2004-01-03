Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 2227,06 грн
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 3192,92 грн
Емла Крем, туба, 5 г, + 12 наклейок, + 12 наклейок, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 564,35 грн
Лейкеран™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 2278,54 грн
Маркаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 439,71 грн
Маркаїн Спінал Хеві Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 447,63 грн
від 2658,30 грн
Овестин® Крем піхвовий, туба, 15 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 681,69 грн
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 2850 мо анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 1074,40 грн
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 3800 мо анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 725,90 грн
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 5700 мо анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 879,82 грн
Диприван Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 2227,06 грн
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 3192,92 грн
Емла Крем, туба, 5 г, + 12 наклейок, + 12 наклейок, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 564,35 грн
Лейкеран™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 2278,54 грн
Маркаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 439,71 грн
Маркаїн Спінал Хеві Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 447,63 грн
від 2658,30 грн
Овестин® Крем піхвовий, туба, 15 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 681,69 грн
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 2850 мо анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 1074,40 грн
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 3800 мо анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 725,90 грн
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 5700 мо анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
від 879,82 грн
Диприван Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції