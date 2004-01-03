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Виробник: Aspen Europe

Представництво "Аспен Юроп ГмбХ" в Україні
01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, БЦ "Леонардо", 5 поверх
044-237-07-66
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Знайдено: 18 препаратів
Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, № 25; Aspen Europe
Алкеран™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, № 25 Aspen Europe
В 20 аптеках
від 2723,56 грн
Ціни в аптеках
Арикстра® розчин для ін'єкцій, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 25 аптеках
від 2227,06 грн
Ціни в аптеках
Арикстра® розчин для ін'єкцій, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 27 аптеках
від 3192,92 грн
Ціни в аптеках
Емла крем, туба, 5 г, + 12 наклейок, + 12 наклейок, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Емла Крем, туба, 5 г, + 12 наклейок, + 12 наклейок, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 455 аптеках
від 564,35 грн
Ціни в аптеках
Емла крем, туба, 30 г, № 1; Aspen Pharma Trading Ltd.
Емла Крем, туба, 30 г, № 1 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 454 аптеках
від 546,16 грн
Ціни в аптеках
Лейкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, флакон, № 25; Aspen Pharma Trading Ltd.
Лейкеран™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 41 аптеці
від 2278,54 грн
Ціни в аптеках
Маркаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Маркаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 21 аптеці
від 439,71 грн
Ціни в аптеках
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Маркаїн Спінал Хеві Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 48 аптеках
від 447,63 грн
Ціни в аптеках
Наропін розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5; Aspen Europe
Наропін Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5 Aspen Europe
В 6 аптеках
від 2658,30 грн
Ціни в аптеках
Наропін розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропін Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 1 аптеці
від 357,00 грн
Ціни в аптеках
Наропін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 7 аптеках
від 955,90 грн
Ціни в аптеках
Овестин® крем піхвовий, туба, 15 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Aspen Pharma Trading Ltd.
Овестин® Крем піхвовий, туба, 15 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 560 аптеках
від 681,69 грн
Ціни в аптеках
Овестин® супозиторії вагінальні, 0,5 мг, № 15; Aspen Pharma Trading Ltd.
Овестин® Супозиторії вагінальні, 0,5 мг, № 15 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 721 аптеці
від 623,16 грн
Ціни в аптеках
Фраксипарин® розчин для ін'єкцій, 2850 мо анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 2850 мо анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 54 аптеках
від 1074,40 грн
Ціни в аптеках
Фраксипарин® розчин для ін'єкцій, 3800 мо анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 3800 мо анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 87 аптеках
від 725,90 грн
Ціни в аптеках
Фраксипарин® розчин для ін'єкцій, 5700 мо анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 5700 мо анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 52 аптеках
від 879,82 грн
Ціни в аптеках
Алкеран™ порошок для приготування ін'єкційного розчину, 50 мг, флакон у контурній чарунковій упаковці, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1; Aspen Europe
Алкеран™ Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 50 мг, флакон у контурній чарунковій упаковці, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1 Aspen Europe
Немає в наявності
Диприван емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Диприван Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, БЦ "Леонардо", 5 поверх
044-237-07-66
Знайдено: 18 препаратів
Алкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, № 25; Aspen Europe
Алкеран™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, № 25 Aspen Europe
В 20 аптеках
від 2723,56 грн
Ціни в аптеках
Арикстра® розчин для ін'єкцій, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг, шприц, 0.5 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 25 аптеках
від 2227,06 грн
Ціни в аптеках
Арикстра® розчин для ін'єкцій, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Арикстра® Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 27 аптеках
від 3192,92 грн
Ціни в аптеках
Емла крем, туба, 5 г, + 12 наклейок, + 12 наклейок, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Емла Крем, туба, 5 г, + 12 наклейок, + 12 наклейок, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 455 аптеках
від 564,35 грн
Ціни в аптеках
Емла крем, туба, 30 г, № 1; Aspen Pharma Trading Ltd.
Емла Крем, туба, 30 г, № 1 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 454 аптеках
від 546,16 грн
Ціни в аптеках
Лейкеран™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, флакон, № 25; Aspen Pharma Trading Ltd.
Лейкеран™ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, флакон, № 25 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 41 аптеці
від 2278,54 грн
Ціни в аптеках
Маркаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Маркаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 21 аптеці
від 439,71 грн
Ціни в аптеках
Маркаїн Спінал Хеві розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Маркаїн Спінал Хеві Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 48 аптеках
від 447,63 грн
Ціни в аптеках
Наропін розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5; Aspen Europe
Наропін Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 5 Aspen Europe
В 6 аптеках
від 2658,30 грн
Ціни в аптеках
Наропін розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропін Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 1 аптеці
від 357,00 грн
Ціни в аптеках
Наропін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Aspen Europe
Наропін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Aspen Europe
В 7 аптеках
від 955,90 грн
Ціни в аптеках
Овестин® крем піхвовий, туба, 15 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1; Aspen Pharma Trading Ltd.
Овестин® Крем піхвовий, туба, 15 г, з аплікатором, з аплікатором, № 1 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 560 аптеках
від 681,69 грн
Ціни в аптеках
Овестин® супозиторії вагінальні, 0,5 мг, № 15; Aspen Pharma Trading Ltd.
Овестин® Супозиторії вагінальні, 0,5 мг, № 15 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 721 аптеці
від 623,16 грн
Ціни в аптеках
Фраксипарин® розчин для ін'єкцій, 2850 мо анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 2850 мо анти-ха, шприц, 0.3 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 54 аптеках
від 1074,40 грн
Ціни в аптеках
Фраксипарин® розчин для ін'єкцій, 3800 мо анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 3800 мо анти-ха, шприц, 0.4 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 87 аптеках
від 725,90 грн
Ціни в аптеках
Фраксипарин® розчин для ін'єкцій, 5700 мо анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10; Aspen Pharma Trading Ltd.
Фраксипарин® Розчин для ін'єкцій, 5700 мо анти-ха, шприц, 0.6 мл, № 10 Aspen Pharma Trading Ltd.
В 52 аптеках
від 879,82 грн
Ціни в аптеках
Алкеран™ порошок для приготування ін'єкційного розчину, 50 мг, флакон у контурній чарунковій упаковці, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1; Aspen Europe
Алкеран™ Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 50 мг, флакон у контурній чарунковій упаковці, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1 Aspen Europe
Немає в наявності
Диприван емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Диприван Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції