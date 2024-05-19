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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) РІДКЕ МИЛО 270 мл - Київ (125844) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 810 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (12)
220,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
220,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
149,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
193,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
194,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
148,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
193,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
146,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
193,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
268,40
Економія: -65,16 грн
203,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
220,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
195,08
Економія: -14,46 грн
180,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
176,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
193,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
244,00
Економія: -59,24 грн
184,76 грн