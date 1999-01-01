ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 1.0, ультрачорний, ультрачорний Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 10.21, перламутровый шелк, перламутровый шелк Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 101, сріблястий блонд, сріблястий блонд Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 111, ультраблонд платиновый, ультраблонд платиновый Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 2.0, чорний діамант, чорний діамант Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 3.0, королевское кофе, королевское кофе Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 3.16, аметист, аметист Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 4.15, ледяной каштан, ледяной каштан Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 6.0, лісовий горіх, лісовий горіх Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 6.15, холодный рубиновый, холодный рубиновый Лореаль
Немає в наявності
ГАРНЬЕР СТІЙКА КРЕМ-ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ "COLOR SENSATION" 6.35, золотисный янтарь, золотисный янтарь Лореаль
Немає в наявності